Спермициды являются одним из вариантов барьерной контрацепции, который может быть в виде крема, геля, пенки или свечей. Они содержат химические вещества, разрушающие сперматозоиды.

О преимуществах и недостатках метода контрацепции написала гинеколог Юлия Оленская-Шпакевич на своей странице в Инстаграме.

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Как использовать спермициды

Спермициды необходимо вводить во влагалище за 15-30 (максимально) минут до полового контакта. После полового контакта доставать или вымывать спермициды из влагалища не нужно.

Необходимо вводить новую свечу или новую порцию крема, геля или пенки перед каждым новым половым контактом.

Гинеколог отмечает, что ввести спермицид надо минимум за 5 минут до контакта.

Спермициды и ЗППП

Заметим, что в интернете распространяется информация о том, что спермициды имеют "некоторый защитный эффект от заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП)" из-за вещества ноноксинол-9.

Врач опровергла эти слухи и заявила, что ноноксинол-9 не дает никакой защиты от венерических заболеваний.

На самом деле, частое его использование может вызвать вагинальное и ректальное раздражение и трещины, которые могут увеличить риск передачи ВИЧ-инфекции у женщин,

– сообщила Юлия Оленская-Шпакевич.

Спермициды: преимущества метода

не влияют на грудное вскармливание;

могут использоваться как дополнительный метод при применении других методов;

отсутствуют системные побочные явления;

просты в применении;

дополнительное увлажнение во время полового акта;.

продаются без рецепта и не требуют медицинского осмотра перед применением;.

Недостатки метода контрацепции с помощью спермицидов

При использовании свечей, таблеток и пленок необходимо соблюдать 15-20 минутный интервал перед половым актом.

Нельзя принимать душ с мылом и другими моющими средствами ранее указанного для данного спермицида времени в инструкции. С целью гигиены рекомендуется использовать только чистую воду, поэтому душ лучше принять до полового акта.

и другими моющими средствами ранее указанного для данного спермицида времени в инструкции. С целью гигиены рекомендуется использовать только поэтому душ лучше принять до полового акта. Побочные эффекты: раздражение кожи, аллергия на спермицид; в этих случаях следует проконсультироваться с врачом и, вероятно, изменить метод контрацепции.️️️

Важно! Контрацептивный эффект спермицидов измеряется индексом Перля (коэффициент неудач) – 18-24 беременностей на 100 женщин за 1 год регулярного использования.