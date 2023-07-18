Можно ли спать с открытым окном

Ученые считают идеальными условиями для сна прохладу и тьму. К тому же воздух будет свежий. Но не все открывают окна на ночь, потому что боятся заболеть.

Температура в спальне может оказывать сильное влияние на качество сна. Лучшая температура в комнате – примерно 18,3 градуса по Цельсию. Цифра может отличаться на несколько градусов в ту или иную сторону, но большинство специалистов рекомендуют соблюдать диапазон от 15,6 до градуса по Цельсию. Для младенцев отметка чуть выше – 20,5.

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Температура воздуха

Наше тело запрограммировано на небольшое понижение внутренней температуры по вечерам. Проветривание комнаты перед сном будет сигнализировать ему, что пора спать. Во время сна температура тела продолжает падать, достигая самого низкого значения ранним утром, а затем постепенно повышается.

От температуры тела зависит как начало сна, его качество и время, проведенное на разных стадиях сна. В удушающей спальне вы хуже выспитесь и, скорее всего, будете чаще просыпаться. Слишком высокая температура окружающей среды также сокращает время, проведенное в фазе быстрого сна. Итак, если выбирать между теплой и прохладной спальней – первая, однозначно более вредная.

Свежий воздух

Ученые говорят, что вентиляция в комнате может также влиять на качество сна. Правда, в этом случае научные данные уже не так однозначны, как с температурой, но проветривание точно снижает уровень углекислого газа и, скорее всего, помогает крепче спать.

Критической отметкой считается уровень углекислого газа 1200 ppm – тогда голова работает хуже и эффективность снижается. Если на улице очень холодно, а вентилятора у вас нет, можно просто открыть дверь в комнату – так углекислого газа в ней будет меньше.

Недостатки открытого окна

При открытом окне воздух в комнате становится более сухим. Поэтому вы можете проснуться утром с болью в горле. Сухой воздух, дыхание через рот и кислотный рефлюкс (состояние, при котором кислота из желудка забрасывается в пищевод) – три частые причины боли в горле утром. Еще иногда виноваты обезвоживания, сенная лихорадка или простуда.

Если воздух в комнате сухой (а часто бывает зимой из-за включенных батарей) – включите увлажнитель воздуха и пейте больше воды, особенно перед сном. Вы не заболеете, если будете спать с открытым окном, потому что простуду вызывают вирусы, чаще всего – риновирусы, а не прохладный воздух.

Некоторые люди говорят, что когда спят под открытым окном, просыпаются с болью в шее. В медицинской литературе эту тему не исследовали подробно, но если вас тоже это беспокоит, спите так, чтобы холодный воздух не дул прямо на шею.