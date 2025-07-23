Риск развития рака среди одинаковых по полу и возрасту групп варьируется не только между странами, но и внутри одной страны, особенно в зависимости от количества детей в группе, пишет 24 Канал со ссылкой на Nature Biomedical Engineering.

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Это связано с тем, что раковые клетки возникают в нашем организме ежедневно, однако здоровая иммунная система обычно успешно уничтожает их до того, как они сформируют опухоль. Эффективность этой защитной реакции варьируется у разных людей по ряду причин.

Ученые уже не первый год работают над усовершенствованием методов иммунотерапии – подхода, который активирует защитные механизмы организма. Одной из основных проблем остается то, что раковые клетки, являются родными клетками и поэтому имеют на своей поверхности молекулы, схожие с молекулами здоровых клеток, что затрудняет их распознавание иммунной системой.

Ранее многие научные группы пытались создать вакцины, в том числе и на мРНК-платформе, для различных типов рака.

Новый подход: мРНК-вакцина для "неуловимых" опухолей

Сейчас же команда онкологов из Университета Флориды попробовала другой путь: они разработали мРНК-вакцину, которая может активировать иммунный ответ на те опухоли, которые обычно избегают иммунотерапии.

Исследователи обратили внимание на интерфероны I типа – сигнальных молекулах, которые вырабатываются в ответ на угрозу, сигнализируя иммунным клеткам о необходимости атаки. Чтобы инициировать их синтез, мРНК-вакцина стимулировала некоторые клетки опухоли к производству белка PD-L1, который, в свою очередь, взаимодействует с рецепторами PD-1 на Т- и B-лимфоцитах – ключевых игроках в иммунной системе.

Многие виды рака, имея низкую мутационную нагрузку и напоминая нормальные клетки, умеют избегать реакции на такие сигналы, фактически выключая "тревожный" сигнал для иммунной системы.

Вакцина против рака не только лечит, но и защищает

В рамках исследования ученые провели эксперименты на мышах с клеточными культурами различных типов рака, в частности меланомы и опухолей мозга. Важно отметить, что традиционные методы иммунотерапии, основанные на ингибиторах контрольных точек, не изменили ситуации.

Однако новая вакцина продемонстрировала способность запускать ранний интерфероновый ответ. В ходе экспериментов на мышах она трансформировала опухоли, невосприимчивые к иммунотерапии, в реактивные, а в некоторых случаях опухоли исчезали даже без дополнительных терапий – только с помощью вакцины.

Кроме того, когда через несколько недель мышам вводили ту же культуру раковых клеток, они не заболели: иммунная система уничтожила их, не позволив закрепиться. Это обнадеживающий аспект, поскольку теоретически такая вакцина может предотвратить рецидивы рака после ремиссии.

Не обошлось и без вопросов о побочных эффектах новой терапии. Исследователи провели тесты на собаках с опухолями мозга и не обнаружили никаких негативных последствий. Это согласуется с данными о многих мРНК-вакцинах, которые прошли клинические испытания, что в целом имеют значительно меньше побочных эффектов по сравнению с традиционными "живыми" или "убитыми" вакцинами. Это связано с тем, что мРНК-вакцины содержат лишь отдельные гены, вызывающие выработку специфических белков, и не имеют патогенных клеток.

Программы разработки новой вакцины продолжаются, и ее создатели имеют целью создание универсальной мРНК-вакцины, способной улучшать иммунотерапию рака или даже излечивать от него самостоятельно. Хотя работа над такими препаратами займет много лет, начальные результаты вселяют оптимизм.