Главная "изюминка" устройства – вмонтированная в брюшную полость искусственная матка. Именно она обеспечивает развитие эмбриона в течение всех десяти месяцев, а дальше – симулирует естественные роды, пишет 24 Канал со ссылкой на ChosunBiz.

Что известно о роботе-матери

По словам создателя – доктора Чжан Цифенга из Наньянского технологического университета (Сингапур), его изобретение совсем не похоже на традиционные инкубаторы. Он отмечает, что это не просто машина для поддержания жизни, а настоящий гуманоид с функциями матери.

В основе работы – система искусственной амниотической жидкости, окружающая плод, и "пупочный шнур", через который малыш получает питательные вещества. Уже сейчас подобные технологии успешно испытывались на животных: в частности, еще в 2017 году американским ученым удалось вырастить ягненка в "биомишке".

Несмотря на амбиции, разработчики пока не раскрывают критически важных деталей:

как именно будет происходить оплодотворение;

каким образом обеспечат имплантацию и формирование плаценты в искусственной среде;

как робот будет контролировать состав "кровообращения", иммунную толерантность и гормональные сигналы на разных этапах гестации;

что будет с "родами": каким образом и при каких условиях будет "рожать" устройство.

Этические проблемы и значение

Не остались без внимания и этические дилеммы. Дискуссии уже идут на уровне правительства провинции Гуандун, а в социальных сетях китайцы активно высказывают свои мнения.

Некоторые обеспокоены: "Правильно ли это – появляться на свет без материнской любви?", "А не противоречит ли это нашим представлениям о семье?". Однако есть и те, кто видит в технологии настоящий прорыв: "Женщины больше не должны страдать ради материнства!" или "Цена вполне приемлема для такого чуда".

Дополнительный интерес подкреплен и реальными медицинскими проблемами – ведь, по статистике, уровень бесплодия в Китае неуклонно растет. Если в 2007 году этот показатель составлял 12%, то в 2020 уже достиг 18%. Станет ли искусственная "робо-мама" на пороге научно-технической революции спасением для миллионов – покажет время.