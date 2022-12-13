Создали спрей, который позволит избавиться от храпа

Экспериментальный препарат, препятствующий блокированию верхних дыхательных путей при сонном апноэ, прошел испытания на животных и первых добровольцах.

Абструктивное апноэ — самое распространенное нарушение сна, при котором дыхание постоянно останавливается из-за коллапса верхних дыхательных путей. При этом у человека незаметно возникает дефицит кислорода, растет уровень артериального давления, нарушается сон. Все это повышает риск развития различных заболеваний и преждевременной смерти. Соннее апноэ проявляется частыми перерывами в дыхании и храпом.

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Новый метод лечения апноэ

Главным способом лечения этой болезни остается использование приборов для искусственной вентиляции легких, громоздких и неудобных. Однако постепенно ученые раскрывают механизмы, лежащие в основе нарушений дыхания во сне, что дает надежду на появление значительно более простых в применении лекарственных средств.

Так, недавно доказали, что заметную роль в развитии абструктивного апноэ играют калиевые каналы TASK-1 – мембранные белки, участвующие в контроле верхних дыхательных путей. Поэтому некоторые фармацевтические корпорации уже работают над созданием препарата – ингибитора TASK-1. Это средство прошло доклинический и первый этап клинических испытаний.

Препарат эффективно предотвращает апноэ

Почти Осман и его коллеги работают над экспериментальным препаратом BAY2586116, который угнетает TASK-1 на мембранах клеток верхних дыхательных путей, позволяя мышцам поддерживать их во сне открытыми. В недавних экспериментах ученые использовали вещества в виде назальных капель, спрея, а также при прямом нанесении эндоскопом.

Испытания проводили на 13 испытуемых животных (свиньях), а также на 12 добровольцах, часть из которых получали BAY2586116, а часть – плацебо. Затем ученые отслеживали давление воздуха в верхних дыхательных путях во время сна. Препарат продемонстрировал отличные результаты, позволив сохранять воздухоносные проходы открытыми для всех участников.