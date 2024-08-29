Создали вакцину, которая быстро снижает уровень холестерина

Повышенный уровень холестерина становится все более распространенной проблемой, касающейся каждого второго взрослого в США. В научных лабораториях ведется разработка инновационной вакцины, обещающей эффективно и экономически сокращать уровень "вредного" холестерина в организме.

"Вредный" холестерин– липопротеины низкой плотности (ЛПНП), который привести к закупорке артерий, снижая поступление кислорода в сердце или способствуя образованию тромбов., что, в свою очередь, может вызвать инсульт.

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Новая вакцина для снижения холестерина

Исследовательская группа из Университета Нью-Мексико и Калифорнийского университета в Дэвисе в экспериментах на мышах и обезьянах достигла снижения уровня ЛПНП, воздействуя на белок PCSK9, играющий роль в регуляции уровня холестерина.

Вакцина создана на основе вирусной непатогенной частицы. Это только оболочка вируса, какая, как оказалось, может быть использована для создания вакцин против различных заболеваний,

– рассказал молекулярный генетик Брайс Чакерян с Университет Нью-Мексико.

Специфические рецепторы в клетках печени отвечают за поддержание нормального уровня ЛПНП., но избыток PCSK9 может нарушить их работу, что приводит к уменьшению чувствительности рецепторов и увеличению количества "вредного" холестерина в крови. Генетические особенности, диета и другие факторы могут оказывать влияние на производство PCSK9 в организме.

Эффективность новой вакцины

Разработанная вакцина показала способность снижать уровень "вредного" холестерина на 30%., что сравнимо с эффективностью современных ингибиторов PCSK9, но может оказаться более бюджетным вариантом.

"Наша цель– разработать альтернативный метод, который будет менее затратным и доступным не только в США, но и в регионах, где люди не могут позволить себе дорогостоящие лечение",– отмечает Чакерян.

Он также упомянул, что разработка вакцины ведется уже десять лет, и хоть до ее применения у людей еще далеко, результаты исследований дают надежду. В случае успеха вакцина может стать более доступной альтернативой имеющимся методам., поскольку одна доза будет действовать в течение года.