У современных людей меньший риск деменции: с чем это связано

Возрастная деменция давно считается одной из главных опасностей старения. Однако свежее международное исследование имеет положительные новости: вероятность развития деменции в пожилом возрасте постепенно уменьшается из поколения в поколение. Особенно заметным это снижение стало среди женщин.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2021 году в мире насчитывалось около 57 миллионов человек с диагностированной деменцией, причем женщины болеют чаще мужчин, пишет 24 Канал со ссылкой на Jama Network Open.

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Несмотря на то, что с возрастом риск возрастных изменений мозга действительно растет, ученые все чаще отмечают: деменция – это не обязательное состояние в старости.

Современные молодые и среднего возраста поколения сталкиваются с деменцией реже в том же возрасте, чем их родители и бабушки с дедушками. Эта тенденция добавляет оптимизма,

– отметила Сабрина Ленцен из Центра экономики здравоохранения Квинслендского университета.

В то же время она подчеркивает: абсолютное количество случаев деменции все равно растет из-за старения населения, и сохраняются значительные различия в зависимости от пола, уровня образования и региона проживания.

Новое исследование деменции

Австралийские исследователи проанализировали данные более 62 тысяч добровольцев в возрасте от 70 лет из США, Англии и разных стран Европы. Информацию собирали в рамках нескольких долгосрочных исследований

Ученые применили специальный алгоритм, анализирующий широкий спектр показателей – от уровня самостоятельности в быту до результатов когнитивных тестов, – чтобы оценить вероятность деменции. Участников разделили на 8 поколенческих групп и выделили 6 возрастных категорий.

Риск деменции уменьшается

Результаты подтвердили: с возрастом распространенность деменции растет во всех странах и группах. Однако среди представителей младших поколений той же возрастной категории заболевания диагностируют реже, чем у их ровесников предыдущих поколений.

Например, в США среди людей 81 – 85 лет деменция встречалась в 25,1% тех, кто родился между 1890 и 1913 годами, тогда как среди родившихся в 1939 – 1943 годах этот показатель составлял лишь 15,5%.

Особенно выразительное снижение риска наблюдается у женщин в Европе и Англии. Исследователи связывают это, частности, с улучшением доступа женщин к образованию во второй половине XX века. При этом экономические факторы, такие как ВВП, существенно не повлияли на результаты.