Как сохранить питание безопасной при отключении света: советы Минздрава

В условиях войны и угрозы новых блекаутов зимой важно знать, как хранить продукты пригодными для употребления, чтобы избежать возможных отравлений и проблем с пищеварением.

Соответствующие советы дали в Министерстве здравоохранения. Какими должны быть температурные показатели хранения пищи и как их обеспечить, если электроснабжения не будет – рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Украинцам дали советы, что нужно иметь в случае блекаутов

Нормы хранения

факт. В Минздраве отметили, что в холодильнике температура должна быть не выше 4 градусов тепла, в морозильной камере – не выше 4 градусов.

Совет. Чтобы поддерживать эти показатели, в ведомстве посоветовали заморозить контейнеры с водой. По возможности следует приобрести сухой или блочный лед.



Как хранить продукты в холодильнике / Инфографика Минздрав

Если электроэнергию уже отключили, дверцу холодильника и морозильной камеры нужно держать закрытыми, ведь в таком случае продукты остаются безопасными до 4 часов в холодильнике, 48 часов в полной морозилке, 24 часов в полупустой морозилке,

– посоветовали в Минздраве.

Итак, если электроэнергии нет более 4 часов, поместите лед к продуктам в холодильную камеру.



Сколько могут храниться продукты в обесточенном холодильнике / Инфографика Минздрав

Не пробуйте пищу на безопасность

В Минздраве предупредили, что не нужно пробовать еду по вкусу, чтобы проверить ее "свежесть" и безопасность.

"Если сомневаетесь, выбросьте ее. Выбрасывайте любую еду с необычным запахом, цветом или текстурой", - отмечают в Минздраве.

Не мешает проверять температуру продуктов, хранящихся в морозильнике или в холодильнике с дополнительным источником холода.



Используйте дополнительные источники холода / Инфографика Минздрав

Советы по выбору продуктов

! Можно безопасно заморозить или приготовить замороженные продукты, которые все еще содержат ледовые кристаллы или имеют температуру не выше 4 градусов.

Специалисты советуют попробовать заранее произвести запас продуктов, не требующих особых условий хранения. Это может быть хлеб, печенье, баранки, консервы.

При этом следует отдавать предпочтение продуктам с минимальным количеством соли и сахаров. И готовить блюда в небольшом количестве, чтобы не хранить их продолжительное время. То есть: приготовили – съели.

При выборе продуктов в магазине тоже следует отдавать предпочтение тем, которые не портятся быстро без холодильника.

Кроме того, продукты можно хранить в термосумке, погребе или подвале и на балконе, если за окном минусовая температура.