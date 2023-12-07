Как сохранить питание безопасной при отключении света: советы Минздрава
В условиях войны и угрозы новых блекаутов зимой важно знать, как хранить продукты пригодными для употребления, чтобы избежать возможных отравлений и проблем с пищеварением.
Соответствующие советы дали в Министерстве здравоохранения. Какими должны быть температурные показатели хранения пищи и как их обеспечить, если электроснабжения не будет – рассказывает 24 Канал.
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Нормы хранения
факт. В Минздраве отметили, что в холодильнике температура должна быть не выше 4 градусов тепла, в морозильной камере – не выше 4 градусов.
Совет. Чтобы поддерживать эти показатели, в ведомстве посоветовали заморозить контейнеры с водой. По возможности следует приобрести сухой или блочный лед.
Как хранить продукты в холодильнике / Инфографика Минздрав
Если электроэнергию уже отключили, дверцу холодильника и морозильной камеры нужно держать закрытыми, ведь в таком случае продукты остаются безопасными до 4 часов в холодильнике, 48 часов в полной морозилке, 24 часов в полупустой морозилке,
– посоветовали в Минздраве.
Итак, если электроэнергии нет более 4 часов, поместите лед к продуктам в холодильную камеру.
Сколько могут храниться продукты в обесточенном холодильнике / Инфографика Минздрав
Не пробуйте пищу на безопасность
В Минздраве предупредили, что не нужно пробовать еду по вкусу, чтобы проверить ее "свежесть" и безопасность.
"Если сомневаетесь, выбросьте ее. Выбрасывайте любую еду с необычным запахом, цветом или текстурой", - отмечают в Минздраве.
Не мешает проверять температуру продуктов, хранящихся в морозильнике или в холодильнике с дополнительным источником холода.
Используйте дополнительные источники холода / Инфографика Минздрав
Советы по выбору продуктов
Специалисты советуют попробовать заранее произвести запас продуктов, не требующих особых условий хранения. Это может быть хлеб, печенье, баранки, консервы.
При этом следует отдавать предпочтение продуктам с минимальным количеством соли и сахаров. И готовить блюда в небольшом количестве, чтобы не хранить их продолжительное время. То есть: приготовили – съели.
При выборе продуктов в магазине тоже следует отдавать предпочтение тем, которые не портятся быстро без холодильника.
Кроме того, продукты можно хранить в термосумке, погребе или подвале и на балконе, если за окном минусовая температура.