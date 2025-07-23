Какая дешевая рыба не содержит ртути, но имеет самый полезный состав

В здоровом питании рыба занимает особое место – ее регулярно советуют диетологи людям, которые заботятся о своем рационе. Главная ценность рыбы заключается в высоком содержании омега-3 жирных кислот, которые поддерживают работу мозга, нервной и сердечно-сосудистой систем.

Специалисты по питанию советуют включать рыбные блюда в меню по крайней мере дважды в неделю. Это не только вкусно, но и полезно: рыба содержит значительно меньше вредных насыщенных жиров, чем мясо или птица, а потому помогает снизить уровень холестерина, пишет 24 Канал со ссылкой на Strona Zdrowia.

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Сельдь почти не содержит ртути

Впрочем, в современном мире есть один нюанс – некоторые виды рыб способны накапливать ртуть. Она попадает в воду вследствие загрязнения и концентрируется в организмах крупных хищных рыб. Но не все рыбы одинаково опасны. Например, сельдь – почти исключение из правил: по данным FDA, ее среднее содержание ртути составляет всего 0,078 ppm – чрезвычайно низкий показатель.

Сколько Омега-3 в сельди?

Сельдь – это лучший источник омега-3 жирных кислот, необходимых для работы сердца, мозга и формирования клеток организма. Чтобы лучше понять ее пользу, достаточно сравнить: в 143 граммах атлантической сельди содержится почти 3 грамма омега-3, что даже больше, чем в грецких орехах (около 2,5 граммов на порцию).

Такой показатель делает сельдь идеальным продуктом для поддержания памяти, внимания и стабильной работы сердца.

Как сельдь поддерживает здоровье взрослых и детей?

В составе сельди – докозагексаеновая кислота (ДГК), что является основой для формирования клеток мозга. Это вещество особенно важно как для взрослых, так и для беременных и кормящих женщин: матери, которые употребляют сельдь, обеспечивают детей необходимой ДГК через грудное молоко (до 1,6 г на порцию).

Кроме омега-3, сельдь содержит и немало других необходимых для организма соединений:

Йод – незаменим для щитовидной железы и развития мозга.

Железо – 2 мг на порцию, что покрывает 11% дневной потребности. Особенно важно для кроветворения и умственной активности.

Холин – 22% дневной нормы: улучшает память и защищает нервную систему.

Витамин D – способствует здоровью костей, укрепляет иммунитет и поддерживает хорошее настроение.

Витамин B12 – необходим для кроветворения, надлежащей работы нервной системы и обмена веществ.

Селен – действует как антиоксидант и помогает щитовидной железе.

Добавляя сельдь в свой рацион, вы получаете комплексную поддержку организма, при этом почти не рискуя столкнуться с опасным воздействием ртути.