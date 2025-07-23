Какая дешевая рыба не содержит ртути, но имеет самый полезный состав
- Сельдь почти не содержит ртути, с уровнем лишь 0,078 ppm, что делает его безопасным для потребления.
- Сельдь является богатым источником омега-3 жирных кислот и других полезных веществ, таких как йод, железо, холин, витамин D, витамин B12 и селен.
- Регулярное потребление сельди поддерживает работу сердца, мозга, улучшает память, укрепляет кости и иммунитет, а также обеспечивает необходимой ДГК беременных и кормящих женщин.
В здоровом питании рыба занимает особое место – ее регулярно советуют диетологи людям, которые заботятся о своем рационе. Главная ценность рыбы заключается в высоком содержании омега-3 жирных кислот, которые поддерживают работу мозга, нервной и сердечно-сосудистой систем.
Специалисты по питанию советуют включать рыбные блюда в меню по крайней мере дважды в неделю. Это не только вкусно, но и полезно: рыба содержит значительно меньше вредных насыщенных жиров, чем мясо или птица, а потому помогает снизить уровень холестерина, пишет 24 Канал со ссылкой на Strona Zdrowia.
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Сельдь почти не содержит ртути
Впрочем, в современном мире есть один нюанс – некоторые виды рыб способны накапливать ртуть. Она попадает в воду вследствие загрязнения и концентрируется в организмах крупных хищных рыб. Но не все рыбы одинаково опасны. Например, сельдь – почти исключение из правил: по данным FDA, ее среднее содержание ртути составляет всего 0,078 ppm – чрезвычайно низкий показатель.
Сколько Омега-3 в сельди?
Сельдь – это лучший источник омега-3 жирных кислот, необходимых для работы сердца, мозга и формирования клеток организма. Чтобы лучше понять ее пользу, достаточно сравнить: в 143 граммах атлантической сельди содержится почти 3 грамма омега-3, что даже больше, чем в грецких орехах (около 2,5 граммов на порцию).
Такой показатель делает сельдь идеальным продуктом для поддержания памяти, внимания и стабильной работы сердца.
Как сельдь поддерживает здоровье взрослых и детей?
В составе сельди – докозагексаеновая кислота (ДГК), что является основой для формирования клеток мозга. Это вещество особенно важно как для взрослых, так и для беременных и кормящих женщин: матери, которые употребляют сельдь, обеспечивают детей необходимой ДГК через грудное молоко (до 1,6 г на порцию).
Кроме омега-3, сельдь содержит и немало других необходимых для организма соединений:
- Йод – незаменим для щитовидной железы и развития мозга.
- Железо – 2 мг на порцию, что покрывает 11% дневной потребности. Особенно важно для кроветворения и умственной активности.
- Холин – 22% дневной нормы: улучшает память и защищает нервную систему.
- Витамин D – способствует здоровью костей, укрепляет иммунитет и поддерживает хорошее настроение.
- Витамин B12 – необходим для кроветворения, надлежащей работы нервной системы и обмена веществ.
- Селен – действует как антиоксидант и помогает щитовидной железе.
Добавляя сельдь в свой рацион, вы получаете комплексную поддержку организма, при этом почти не рискуя столкнуться с опасным воздействием ртути.
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