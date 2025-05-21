20 лет страданий: только соцсети помогли женщине установить диагноз

В течение двух десятилетий жительница Великобритании Тилли Роуз боролась с непонятной болезнью, диагноз которой долго оставался загадкой даже для медиков. В конце концов, истину девушка узнала благодаря социальным сетям.

Как сообщило The Mirror 18 мая, основная часть жизни Тилли прошла между стенами больниц и домашним лечением, передает 24 Канал.

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В течение двадцати лет она испытывала разнообразные симптомы и обращалась ко многим специалистам, но ни один из них так и не объяснил причины ее плохого самочувствия.

Соцсети помогли поставить диагноз

После очередной госпитализации Тилли решила обратиться к онлайн-сообществу за помощью. Находясь в отчаянии, она опубликовала эмоциональный пост, который быстро набрал популярность.

Я была потрясена реакцией – мне писали профессора, медики, исследователи, пациенты и их близкие с советами по обследованию, возможных диагнозов и методов лечения,

– поделилась воспоминаниями Тилли.

Вместе с мамой она тщательно проанализировала каждую рекомендацию из комментариев. Женщины посвятили этому целый год, и в конце концов самостоятельно пришли к правильному диагнозу – синдром гипермобильности Элерса-Данлоса.

Синдром гипермобильности Элерса-Данлоса (EDS-H, hEDS) – что это? Это один из типов синдрома Элерса-Данлоса (EDS), наследственного заболевания соединительной ткани. Для него характерна повышенная гибкость суставов (гипермобильность), а также другие проблемы с соединительной тканью.

Чтобы подтвердить свои догадки, Тилли поехала в клинику в Германии, где ей провели три сложные операции, спасая жизнь.

История в книге

"Болезнь – это не выбор. Я сравниваю это с неудачной лотереей, в которой в пятилетнем возрасте мне досталась проигрышная карта. Это привело к двадцати годам сложных госпитализаций, тяжелых операций и изнурительного лечения", – вспоминает женщина.

Впоследствии Тилли описала свой путь к выздоровлению в книге "Be Patient". Издание не только раскрывает ее долгую борьбу за диагноз, но и показывает, как девушка не теряла надежды даже в самые сложные моменты.

"Несмотря на боль и трудности, оставались светлые мгновения – встречи с друзьями за чашкой кофе под голубым небом. Думаю, именно они придавали особый смысл всему пережитому", – подытожила Тилли.