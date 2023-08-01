Сколько заниматься спортом, чтобы уменьшить риск рака: вы будете удивлены

Всего несколько минут интенсивной физической нагрузки в день способны более чем на 30% снизить вероятность рака. Это показало обширное групповое исследование австралийских ученых.

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак является одной из ведущих причин смерти в мире. Только в 2020 году болезнь унесла жизни примерно 10 миллионов человек, то есть почти каждого 6 умершего.

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Новое исследование рака

Между тем исследователи из Сиднейского университета выяснили, что угрозу рака снижает интенсивная прерывистая физическая активность. Так называют короткие эпизодические всплески интенсивной физической нагрузки вроде быстрой ходьбы, подъема пешком по лестнице или энергичных игр с детьми.

Ученые воспользовались данными участников Британского биобанка, носивших на запястье акселерометры, регистрирующие физическую активность, ее силу и продолжительность. Среди испытуемых отобрали 22 398 человек (средний возраст – 62 года). Они сообщили, что не занимаются спортом в свободное время и редко совершают оздоровительные прогулки – один раз в неделю или реже. В выборку также не вошли люди с онкологическими заболеваниями.

Физическая активность уменьшает риск рака

Затем специалисты проследили за случаями смерти и госпитализации, а также частотой регистрации рака среди участников. Всего за период наблюдений (в среднем около 7 лет) было выявлено 2356 эпизодов онкозаболеваний. При этом у тех, кто практиковал даже минимальный уровень VILPA – продолжительностью 3,4 – 3,6 минуты в день, – заболеваемость раком была на 17 – 18% ниже, чем у людей без такой активности. Те же участники, у кого продолжительность коротких интенсивных физических нагрузок составляла в среднем 4,5 минуты в день, страдали онкологическими заболеваниями на 31 – 32% реже по сравнению с неактивными испытуемыми.

То есть увеличение продолжительности интенсивной физической активности до четырех-пяти минут в день, выполняемую короткими подходами примерно по минуте каждый, оказалось связанным с ощутимым снижением риска рака – в пике почти на треть.

Конечно, чтобы подтвердить проявленную взаимосвязь, требуются дополнительные исследования. Однако, согласно полученным результатам, интенсивная прерывистая физическая активность имеет все шансы стать эффективной и незатратной рекомендацией по снижению риска рака у людей, которым не нравится регулярно заниматься спортом.