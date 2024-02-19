Помогает ли превентивное удаление груди у женщин с высоким риском рака

Женщины, которые имеют мутации в генах BRCA1 и BRCA2 сталкиваются с 80% вероятностью заболеть раком молочной железы в течение жизни. В связи с этим, известная голливудская звезда, Анджелина Джоли, в 2013 году приняла решение об экстремальном профилактическом действии - двусторонней мастэктомии. Новое исследование показало, насколько эффективен такой метод.

Лишь небольшое количество доказательств поддерживает превентивную мастэктомию в снижении смертности от рака. В одном исследовании, проведенном в Голландии, было обнаружено, что профилактическое удаление груди связано со снижением смертности от рака груди на 94% и общей смертности – на 60%.

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Новое исследование мастэктомии

Профессор из Торонтского университета, Келли Меткалф, наряду с командой специалистов из Канады, США, Австрии, Польши, Норвегии, Испании и Испании, провела исследование для расширения знаний в этом вопросе.

Для проведения исследования были собраны данные из реестра носителей мутаций BRCA1 и BRCA2 из 58 медицинских центров из девяти разных стран. Женщины обращались за проведением генетического анализа из-за случаев рака у родственников. Всего было выбрано 1654 женщины в возрасте от 20 до 71 года (средний возраст 42,3 года) без диагностированных онкологических заболеваний.

В процессе исследования, которое проводилось до января 2022 года или до момента смерти от рака груди или по другой причине, 827 участниц прошли через профилактическую мастэктомию. Такое же количество женщин не проходило операции по удалению груди, и они были включены в контрольную группу.

Мастэктомия защищает от рака женщин с высоким риском

До окончания исследования в контрольной группе было зарегистрировано 100 случаев рака груди и семь смертей от него. Среди женщин, которые прошли профилактическую мастэктомию, от рака груди умерло двое, а всего у 20 из них развилось это заболевание, 15 из которых были обнаружены во время операции.

С учетом вышеупомянутого, ученые пришли к выводу, что превентивное удаление груди снижает риск рака на 80%. Вероятность смерти от этого заболевания в течение 15 лет после проведения профилактической мастэктомии была менее 1%.

Большее количество женщин – 15 участниц – была исключена из оценки исследователями, у которых онкология была обнаружена во время мастэктомии, и выяснилось, что частота развития рака груди в течение 15 лет после операций составляла лишь 1,2%.