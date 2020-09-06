СМИ обнародовали запись разговора семейного врача и диспетчера "скорой" о госпитализации человека с двусторонней пневмонией и подозрением на COVID-19. Там говорится, что таких пациентов в больницы якобы просто не кладут – так как в Киевской области закончились кровати.

Журналист Андрей Павловский в фейсбуке обнародовал записи разговора семейного врача с Софиевской Борщаговки и диспетчера Киевской областной станции скорой медицинской помощи.

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Разговор состоялся 3 сентября, речь шла о госпитализации пациента с подозрением на COVID-19:

У 93-летнего больного – подтвержденная двусторонняя пневмония, но ПЦР-теста на коронавирус пока нет.

Сейчас человек чувствует удушье, у него поражены легкие на 70%. При этом он лежит дома и "сходит с ума".

Семейный врач настаивал, что заболевшего надо госпитализировать. Но диспетчер в ответ лишь заявила, что места для "людей с подозрением" в Киевской области закончились , и что с пациентом делать – она не знает.

Что мне с ним делать? Пусть умирает дома?

– возмущенно спросил врач.

Ему ответили, что "помочь не могут". Ведь пациентов, у которых пневмония, но которые не имеют подтвержденного теста на COVID-19 – в больницы просто не кладут. Пообещали разве попробовать найти больницу, которая возьмет пациента. Но, мол, "не обнадеживайте" его.

Во время разговора выяснилось также, что в "скорой" нет экспресс-тестов на коронавирус