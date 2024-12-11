В Австралии сотни флаконов со смертельными вирусами исчезли из лаборатории

Официальные лица в Австралии подтвердили, что из вирусологической лаборатории штата Квинсленд исчезли сотни пробирок с опасными вирусами. Инцидент произошел после того, как неисправность морозильной камеры привела к размораживанию. После ремонта оборудования было обнаружено, что 323 образца, включая смертельные вирусы Hendra, Lyssavirus и Hantavirus, исчезли.

Факоны исчезли еще в 2021 году, но об этом стало известно только в августе 2023-го. Расследование продолжается уже более года, только теперь обнародовали детали о его ходе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Смотрите также Неизвестная болезнь в Конго: 143 смерти за две недели и ни одного диагноза

Что известно о вирусах, которые исчезли

Вирус Hendra впервые обнаружен в середине 1990-х годов у погибших лошадей в Австралии. По словам Рейны Плаурайт, профессора кафедры общественного и экосистемного здоровья Колледжа ветеринарной медицины Корнельского университета, вирус имеет потрясающий уровень смертности среди людей – 57%. Хотя было зарегистрировано лишь несколько случаев заболевания людей, которые заразились от лошадей, высокий уровень смертности подчеркивает потенциальную опасность, которую представляет этот вирус.

Еще один вирус, который в списке пропавших, – Hantavirus. Он переносится грызунами и может вызвать хантавирусный легочный синдром (HPS), смертность от которого составляет около 38% процентов.

Тогда как течение заражения Lyssavirus похоже на бешенство и также имеет очень высокий уровень смертности.

Могли ли вирусы похитить

По данным следствия, нет никаких оснований считать, что образцы были похищены из лаборатории.

"Образцы вирусов очень быстро разлагаются вне низкотемпературного морозильника и становятся неинфекционными, – сообщил главный специалист отдела здравоохранения Квинсленда Джон Джеррард.

Поэтому, вероятно, после выхода из строя морозильника образцы, вероятно, были уничтожены в автоклаве, в соответствии с обычным лабораторным протоколом.

Чиновник отметил, что за последние 5 лет в Квинсленде среди людей не было выявлено ни одного случая заражения вирусом Хендра или Лиссавирусом, а в Австралии не было сообщений об инфицировании людей вирусом Ханта.

Важно! Ключевыми вопросами остаются отсутствие записей, документирующих перемещение флаконов из хранилища, а также отсутствие каких-либо отчетов о хранении. Расследование было начато с целью выяснения этих вопросов и обеспечения недопущения подобных инцидентов в будущем.