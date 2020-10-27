В Одессе умер Николай Гамма Афанасьевич – заслуженный врач, который спасал жизни участникам войны на Донбассе. В 2015 году его наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Николай Гамма прошел путь военного медика от первичного звена до ведущего терапевта Военно-медицинского клинического центра Южного региона, сообщает Одесский военный госпиталь.

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В первые дни катастрофы в Чернобыле Гамма осматривал и проводил санитарную обработку людям, которых эвакуировали из 30-километровой "мертвой зоны". Из "защиты" он имел только дозиметр и марлевую повязку.

Со временем врач дослужился до полковника медицинской службы, а впоследствии стал главным терапевтом Военно-медицинского клинического центра Южного региона.

За личное мужество и героизм, а также за верность военной присяге во время российско-украинской войны в 2015 году его наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени. Кроме этого, Гамма носил звание "Заслуженный врач Украины".

Полковник медицинской службы Гамма М. А. гордился своей профессией, постоянно развивал свои способности и профессиональные качества. Знаем его как талантливого, честного и принципиального руководителя и товарища,

- сказал полковник медицинской службы Роман Кальчук.

Кальчук рассказал, что благодаря своей человечности и профессионализму Гамма получил безоговорочный авторитет – его уважали коллеги и ценило руководство.

Жизнь Николая гаммы оборвалась в возрасте 64 лет. Одесский военный госпиталь пока не сообщил точную причину смерти врача.