Благодаря многолетним достижениям в медицине количество людей, которые преодолевают рак, выросло почти вдвое за последние полвека: около 50% пациентов сейчас живут более 10 лет после постановки диагноза. Однако настоящий прорыв произошел не для всех – отдельные типы рака остаются почти неизменно опасными, и это вызывает беспокойство у специалистов по онкологии.

Ярким примером прогресса является меланома и другие виды рака кожи: десятилетняя выживаемость для этих болезней превышает 90% благодаря совершенствованию методов диагностики и лечения, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Сколько живут люди с разным типом рака?

Похожий рост наблюдается и в борьбе с раком молочной железы – здесь шансы прожить более десяти лет выросли с 42% в 197 до более 76% в наше время. Это стало возможным из-за массового внедрения скрининг-программ и развития таргетной терапии.

Но не все виды онкологии поддаются научному прогрессу так же стремительно. Новые данные свидетельствуют: для рака пищевода, желудка, легких, а особенно поджелудочной железы, показатели почти не изменились.

В частности, только 5% людей с раком поджелудочной железы проживают десять лет после диагноза. Похожая тенденция для рака пищевода, желудка и легких: десятилетняя выживаемость здесь редко превышает 20%.

Эксперты отмечают, что такие виды онкозаболеваний сложно диагностировать на ранних стадиях, а эффективных методов лечения для многих из них до сих пор не хватает. В итоге, разрыв между перспективными и сложными диагнозами с годами только вырос.

Специалисты также предостерегают: несмотря на общее улучшение показателей в 2010 годах темпы прогресса несколько замедлились. Причины – задержки с диагностикой и лечением, а также недостаточное количество современных препаратов для редких онкологических случаев.

Неутешительная статистка

Количество онкологических заболеваний в мире растет стремительно. По данным ВОЗ, только в 2022 году было зафиксировано около 20 миллионов новых случаев рака, из которых почти 10 млн стали летальными. Самыми распространенными диагнозами прошлого года стали рак легких, молочной железы и колоректальный рак. Новые оценки показывают: 10 основных типов онкологии вызвали две трети диагнозов и смертей в мире.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году количество новых онкологических случаев возрастет до более 35 миллионов, что почти на 80% больше, чем в 2022 году. Среди главных факторов, усиливающих риски, специалисты называют употребление табака и алкоголя и распространение ожирения.

Онкологические организации Великобритании и мира призывают правительства усиливать инвестиции в раннюю диагностику, развитие новых методов терапии и сокращение очередей к специалистам.