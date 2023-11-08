Сколько времени нужно женщинам, чтобы достичь оргазма

Секс точно должен учитывать особенности каждого из партнеров, чтобы он доставил максимально удовольствие. Впрочем, понятно, что ожидаемый результат полового акта – оргазм.

Здесь нужно понять, что секс – это не гонки, не нужно гнаться за разрядкой, а наоборот лучше отключить все ограничения и наслаждаться каждой минутой процесса. Чем больше контроля – тем меньше вероятность получить оргазм.

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Ученые провели исследование с участием 645 женщин, средний возраст которых составил 30 лет. Эксперимент длился восемь недель.

Результаты исследования

В результате ученые установили, что для достижения оргазма в среднем нужно 13,41 минут. Впрочем, одного полового акта для этого мало – нужны и другие сексуальные действия, в том числе активность и изменение позиций.

Также установлено, что 17% участников никогда не испытывали оргазма. Впрочем, причины не являлись целью исследования.

Как женщинам усилить удовольствие от секса

Прежде всего, нужно не забывать о прелюдии. Она должна быть такой, как вам нравится. Говорите с партнером откровенно, не торопитесь и насладитесь поцелуями, прежде чем перейти непосредственно к половому контакту.

Следующее, что следует иметь в виду, это важность стимуляции клитора. Уже давно развеян миф о клиторальном или оргазме от проникновения. Клитор – это единственный орган, отвечающий за наслаждение, поэтому стоит этим пользоваться.

Научитесь сами, а затем научите партнера тому, как нравится именно вам и проблемам с достижением оргаза – не будет.