В Украине нехватка врачей: не хватает инфекционистов, эпидемиологов и вирусологов. Причиной этого, вероятно, является то, что в 2019 году медицинские институты не выполнили план приема на обучение почти на 1000 мест.

Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По словам Степанова, это достаточно много, ведь неукомплектованными остаются около 5 тысяч врачебных должностей.

Максим Степанов "Одна из самых больших проблем – это все специальности медика профилактического профиля. А именно – это врачи инфекционисты, врачи-эпидемиологи, врачи-вирусологи”.

Также он добавил, что есть проблема с врачами-педиатрами, и несмотря на то, что это комплексный вопрос, прежде всего это вопрос престижности профессии и оплаты труда врачей и медицинских работников.

К слову, Министерство здравоохранения планирует повысить зарплаты врачам стационаров и учреждений экстренной медицинской помощи, которые не работают с больными коронавирусом. Ранее зарплату на 300% увеличили только медикам, работающим с COVID-19.