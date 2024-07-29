Сколько украинских воинов страдает от ПТСР

Растет количество украинских военных, страдающих неврологическими заболеваниями из-за стресса, среди которых посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) составляет 29%.

Об этом сообщила Оксана Сухорукова, руководитель департамента здравоохранения Министерства обороны Украины.

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Мероприятия по противодействию ПТСР у военных

По прогнозам Минобороны, доля ПТСР среди военнослужащих продолжит расти, поэтому ведомство активно разрабатывает систему для психологической поддержки и помощи этой категории людей.

Оксана Сухорукова акцентировала на необходимости оказания психологической помощи военным на разных этапах их службы, определив четыре ключевые стадии психологической поддержки:

Самопомощь или помощь основана на принципе "равный – равному";

Кризисные интервенции;

Психологические пункты развития, расположенные на безопасном расстоянии от линии фронта;

Долговременная психологическая поддержка.

Также особое внимание уделяется поддержке тех военных, которые вернулись из плена, а также их семьям, добавила Сухорукова.

Мы обязаны поддержать семьи на всем этом пути: от момента получения сообщения о том, что их близкий пропал без вести, в поиске, в ожиданиях и до его освобождения,

– рассказала руководительница Департамента здравоохранения МОУ.

Что известно о ПТСР

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – это тревожное расстройство, вызванное стрессовым событием. Люди с ПТСР испытывают интенсивные тревожные мысли и чувства, связанные с пережитым, которые сохраняются в течение длительного времени после травмирующего события.

Они могут снова переживать событие в виде воспоминаний или кошмаров. Люди с ПТСР могут избегать ситуаций или людей, которые напоминают им о событии. У любого человека может развиться посттравматическое стрессовое расстройство, если он пережил событие, связанное с угрозой смерти, серьезной травмой или сексуализированным насилием.