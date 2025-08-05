Жевательную резинку используют для свежего дыхания, снятия стресса и чистки зубов. Но действительно ли жевательная резинка так полезна, как ее описывают? И сколько времени ее можно жевать без вреда для здоровья.

Жвачка полезна?

Жевательная резинка действительно может положительно влиять на состояние ротовой полости, но только если она без сахара. Иначе все наоборот – повышается риск кариеса, боли в зубах и разрушения эмали, передает 24 Канал со ссылкой на Riverwalk Dental and Orthodontics.

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Более того, даже жвачки с маркировкой "без сахара" не всегда безопасны. Многие из них содержат сорбитол– подсластитель, который в больших дозах может вызвать проблемы с пищеварением, в частности диарею.

Интересный факт! Если жевать жвачку за 30 минут до еды, она уменьшит аппетит и таким образом вы можете снизить количество потребленных калорий.

Как жевание резинки влияет на прикус?

Еще один популярный тренд – "жвачка для челюсти", что якобы помогает сделать четкий контур лица. На самом деле жевание активирует до 8 мышц лица и шеи, что действительно может немного подтянуть линию подбородка. Но это не волшебная таблетка, изменить прикус, или тем более контур лица с помощью жвачки – невозможно.

Так сколько же времени можно жевать?

Специалисты заметили, что жевание по несколько часов ежедневно – однозначно является вредным. В худшем случае могут появиться боли в челюсти, головные боли, нарушение прикуса, разрушение зубов.

Оптимально:

Не более одной жвачки в день

Использовать скорее при необходимости, а не просто так.

Выбирайте качественную жвачку без сахара, без агрессивных подсластителей