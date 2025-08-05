Жвачка полезна?
Жевательная резинка действительно может положительно влиять на состояние ротовой полости, но только если она без сахара. Иначе все наоборот – повышается риск кариеса, боли в зубах и разрушения эмали, передает 24 Канал со ссылкой на Riverwalk Dental and Orthodontics.
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Более того, даже жвачки с маркировкой "без сахара" не всегда безопасны. Многие из них содержат сорбитол– подсластитель, который в больших дозах может вызвать проблемы с пищеварением, в частности диарею.
Интересный факт! Если жевать жвачку за 30 минут до еды, она уменьшит аппетит и таким образом вы можете снизить количество потребленных калорий.
Как жевание резинки влияет на прикус?
Еще один популярный тренд – "жвачка для челюсти", что якобы помогает сделать четкий контур лица. На самом деле жевание активирует до 8 мышц лица и шеи, что действительно может немного подтянуть линию подбородка. Но это не волшебная таблетка, изменить прикус, или тем более контур лица с помощью жвачки – невозможно.
Так сколько же времени можно жевать?
Специалисты заметили, что жевание по несколько часов ежедневно – однозначно является вредным. В худшем случае могут появиться боли в челюсти, головные боли, нарушение прикуса, разрушение зубов.
Оптимально:
- Не более одной жвачки в день
- Использовать скорее при необходимости, а не просто так.
- Выбирайте качественную жвачку без сахара, без агрессивных подсластителей
Как сохранить здоровые зубы, если вы часто жуете жвачку
Сократите другие источники сахара (сладости, газированные напитки), особенно если ваша жвачка содержит подсластители. Регулярно чистите зубы и пользуйтесь зубной нитью Не пренебрегайте ополаскивателем для рта – он помогает уменьшить бактерии во рту. И, конечно, регулярно посещайте стоматолога – профилактика всегда дешевле лечения.