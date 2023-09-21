Насколько возросло количество людей с инвалидностью в Украине за полтора года войны

За полтора года войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло на 300 тысяч. Если раньше на территории нашего государства проживало 2,7 миллиона человек с инвалидностью, то этот показатель достиг 3 миллионов.

Об этом сообщила министерша социальной политики Оксана Жолнович во время открытия восстановленного Государственного реабилитационного учреждения "Всеукраинский центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью".

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В Украине есть 3 миллиона человек с инвалидностью. Было 2,7 миллионов. За полтора года мы видим прирост примерно в 300 тысяч,

– сказала Жолнович.

Она отметила, что Украина нуждается все больше специалистов по реабилитации, больше разных центров и отделений, которые помогали бы нашим людям восстанавливать свою функциональность, потому что количество людей, получающих травмы, растет.

В то же время, по словам Жолнович, средств на ремонт реабилитационных центров почти не остается из-за нужд обороны, поэтому важна поддержка международных партнеров.

"Поэтому сейчас очень важна поддержка и помощь международных партнеров, в частности, международных организаций", – отметила Жолнович.

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