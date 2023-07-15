Сколько калорий действительно сжигает секс

Не секрет, что во время секса, как и при любой другой физической активности, сжигаются калории. И вы могли слышать, что для того чтобы держать тело в тонусе, иногда достаточно иметь регулярный секс.

Впрочем, вероятно, вы немного разочаруетесь, когда узнаете, что половой акт не сжигает столько калорий, как вам бы этого хотелось.

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. Секс приравнивается к легким или умеренным физическим упражнениям. В ходе исследований ученые смогли определить среднее количество калорий, сожженных во время секса, и это меньше, чем при пробежке или посещении тренажерного зала.

Впрочем, все зависит от того, насколько динамичен ваш секс, насколько вы вовлечены и активны в процессе.

Сначала немного о пользе секса

Секс особенно эффективен для циркуляции крови и выброса эндорфинов. Именно поэтому вы чувствуете себя счастливыми и расслабленными после сближения. Однако когда дело доходит до сжигания калорий, это зависит от вашего веса и продолжительности процесса. Впрочем, справедливости ради заметим, что так же и при физических упражнениях.

Сколько калорий можно сжечь во время секса

Женщины могут сжечь 69 калорий во время одного раунда (25 минут). Ученые обнаружили, что частота сердечных сокращений, потребление кислорода и кровяное давление были выше при оргазме, что эквивалентно умеренной тренировке.

Ученые также сопоставили сжигание калорий между участниками после 30-минутного бега на беговой дорожке, и женщины, как правило, сжигали около 213 калорий, поэтому да, бег, очевидно, гораздо больше похож на тренировку в аналогичные временные рамки.

Калькулятор британского агентства FROM MARS показывает, в каких позах сжигается больше калорий.



Сколько калорий можно потратить во время разных поз в сексе / Инфографика FROM MARS