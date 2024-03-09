Впервые с 2014 года: в Одесской области зафиксировали вспышку скарлатины, умер ребенок
В Одесской области наблюдается рост заболеваемости скарлатиной, связанный с очередным циклическим подъемом. Последний регистрировали еще в 2014 году, когда заболело 355 человек.
В 2024 году уже зарегистрировали более полусотни случаев скарлатины среди детей. К сожалению, есть летальный.
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Вспышка скарлатины в Одесской области
В текущем году зарегистрирован 61 случай скарлатины среди детей, в том числе 1 летальный от осложнений,
– сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.
Отметили, что в Одесской области наблюдается рост заболеваемости скарлатиной, связано с очередным циклическим подъемом.
Кстати, в 2023 году было зарегистрировано 182 случая заболевания скарлатиной. Это в 2,6 раз больше, чем в 2022-м.
Преимущественно болели дети до 17 лет (97%) и наиболее уязвимой среди них, как и в прошлые годы, была возрастная группа 5 –9 лет (56%). Случаи скарлатины регистрировали практически на всех административных территориях области.
Что надо знать о скарлатине
- Скарлатина – это острое антропонозное инфекционное заболевание группы стрептококковых инфекций. Оно проявляется интоксикацией, гнойным поражением миндалин ротоглотки и характерной сыпью.
- Специфическое лечение скарлатины отсутствует. Диагноз основывается на эпидемиологических данных, характерной клинической картине и лабораторных исследованиях.
- Профилактика заболевания заключается в раннем выявлении и изоляции источника инфекции. Больным скарлатиной необходимо находиться в изоляции до 24 часов после получения первой дозы антибиотика. Если же антибиотик не назначали, – в течение 21 дня.