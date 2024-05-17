"Это уничтожило мою жизнь": в Британии скандал с переливанием зараженной крови

В Великобритании разгорелся скандал - у ряда женщин возникли проблемы со здоровьем, которые они не могли решить долгое время. Более того, никакие обследования не могли объяснить причины этих состояний.

Проблемы были разные, но женщины страдали от них всю жизнь. А как впоследствии оказалось, все они были инфицированы гепатитом С вследствие переливания зараженной крови.

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Женщины вынуждены были решать непонятные проблемы со здоровьем, пока вирус, известный как "тихий убийца", наносил вред их телам.

История Дженис

Дженис Уайтгорн была инфицирована гепатитом С в детстве после того, как ее матери в 1973 году перелили зараженную кровь. Тогда эту информацию просто решили скрыть от пациентов.

Как следствие, на протяжении многих лет Дженис обращалась к врачам с жалобами на боль, недомогание, лишний вес, который никак не удавалось сбросить, выпадение волос и отек лица.

Ее мать в 1991 году узнала, что имеет гепатит С. Впрочем, на просьбу сделать тест ее дочери, врачи отказали объяснив, что дочери просто надо снизить вес – и все ее проблемы пройдут.

Женщину в 30 лет наконец проверили на гепатит С. Тогда она и узнала, что является носителем вируса более 3 десятилетий.

История Джой

64-летняя Джой начиная с 20-летнего возраста постоянно посещала врача, чтобы выяснить, почему она страдает от паталогической усталости. Пройти тестирование на гепатит С ей ни разу не предлагали.

Зато ей опять же посоветовали придерживаться диеты и больше заниматься спортом. При том, что девушка ходила в спортзал 4 раза в неделю.

"Я настолько уставала, что вынуждена была оставить работу", – рассказала Джой.

В то же время ее врач заявил, что все "проблемы у нее в голове", а устает она потому, что имеет очень энергичных детей.

В 2007 году Джой сдавала кровь, а вместе с результатами анализа получила письмо, в котором говорилось, что она заразилась гепатитом С во время переливания, которое делали ей в 19 лет.

История Дженни

Дженни Купер в 1987 году во время операции по удалению почки нуждалась в переливании крови. Через много лет у нее возникла новая проблема – опухоль возле печени. После ее удаления шрам долго не заживал.

И только в 2019 году врачи обнаружили у пациентки гепатит С.

"Я 34 года болела, не зная почему, это уничтожило мою жизнь", - возмущенно сказала женщина.

Масштабы проблемы

Примерно 30 тысяч человек в Великобритании были заражены гепатитом С в результате переливания крови в 1970-х, 80-х и 90-х годах.

Люди более трех десятилетий подвергались разрушительному воздействию "тихого убийцы", как называют гепатит С. Многие из этих пациентов требуют публичного расследования ситуации.