Скандал с отказом госпитализации мужчины с подозрением на COVID-19: реакция Минздрава
В Минздраве прокомментировали скандальную запись разговора семейного врача с диспетчером "скорой" в Киеве. Речь идет о том, что медики отказали в госпитализации человеку с двусторонней пневмонией и подозрением на COVID-19.
По словам заместителя главы Минздрава Ирины Микичак, министр Степанов лично общался с врачом, который звонил в диспетчерскую. Об этом она заявила во время брифинга, сообщает 24 канал.
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Микичак отметила, что Минздрав занимается именно этим и подобными случаями, которые случаются в разных регионах Украины.
Реакция Минздрава на инцидент
- В Минздраве воссоздали хронологию инцидента и установили, что диспетчер неправильно объяснила семейному врачу алгоритм госпитализации пациента. На тот момент 93-летний мужчина болел уже десятый день подряд.
- Ирина Микичак отметила, что в Минздраве проведут дополнительную работу по работе диспетчеров. Ведь от их работы зависит решающий результат лечения пациента.
- Она также уточнила, что после сложного разговора семейного врача с диспетчером, бригада таки выехала к пациенту и осмотрела его. Мужчина, по данным Минздрава, отказался от госпитализации.
- Впоследствии его госпитализировали в областную больницу и провели ПЦР-тест на COVID-19. Тест оказался отрицательным. Мужчина также не имел подписанной декларации с семейным врачом.
- По данным заместителя главы Минздрава, в Киевской области в целом доступно 825 коек для пациентов с коронавирусом. По состоянию на 3 сентября в больницах находилось 225 больных и 90 пациентов с подозрением. Таким образом загруженность больниц в Киевской области составляет лишь 38%.
Реакция власти
- Председатель комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что этот вопрос обсудят на комитете.
- Там планируют пригласить актуальные данные о заполненности коек в больницах, где принимают больных коронавирусом. Также об этом инциденте планируют расспросить главных врачей.
- Ранее министр здравоохранения Степанов утверждал, что количество коек "можно расширять сколько угодно".
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