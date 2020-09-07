В Минздраве прокомментировали скандальную запись разговора семейного врача с диспетчером "скорой" в Киеве. Речь идет о том, что медики отказали в госпитализации человеку с двусторонней пневмонией и подозрением на COVID-19.

По словам заместителя главы Минздрава Ирины Микичак, министр Степанов лично общался с врачом, который звонил в диспетчерскую. Об этом она заявила во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Микичак отметила, что Минздрав занимается именно этим и подобными случаями, которые случаются в разных регионах Украины.

Реакция Минздрава на инцидент

В Минздраве воссоздали хронологию инцидента и установили, что диспетчер неправильно объяснила семейному врачу алгоритм госпитализации пациента. На тот момент 93-летний мужчина болел уже десятый день подряд.

Ирина Микичак отметила, что в Минздраве проведут дополнительную работу по работе диспетчеров. Ведь от их работы зависит решающий результат лечения пациента.

Она также уточнила, что после сложного разговора семейного врача с диспетчером, бригада таки выехала к пациенту и осмотрела его. Мужчина, по данным Минздрава, отказался от госпитализации.

Впоследствии его госпитализировали в областную больницу и провели ПЦР-тест на COVID-19. Тест оказался отрицательным. Мужчина также не имел подписанной декларации с семейным врачом.

По данным заместителя главы Минздрава, в Киевской области в целом доступно 825 коек для пациентов с коронавирусом. По состоянию на 3 сентября в больницах находилось 225 больных и 90 пациентов с подозрением. Таким образом загруженность больниц в Киевской области составляет лишь 38%.

Реакция власти

Председатель комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что этот вопрос обсудят на комитете.

Там планируют пригласить актуальные данные о заполненности коек в больницах, где принимают больных коронавирусом. Также об этом инциденте планируют расспросить главных врачей.

Ранее министр здравоохранения Степанов утверждал, что количество коек "можно расширять сколько угодно".

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Обратите внимание! В обнародованном разговоре семейный врач настаивал, что больного надо госпитализировать. Но диспетчер в ответ лишь заявила, что места для "людей с подозрением" в Киевской области закончились, и что с пациентом делать – она ​​не знает. Во время разговора выяснилось также, что в "скорой" нет экспресс-тестов на коронавирус.

Смотрите видео с аудиозаписью скандального разговора: