Россияне врут о состоянии медицины в Харькове, чтобы посеять панику

Пропагандисты в очередной раз выбирают медицинскую систему Харькова как объект манипуляций. Спекулируя на близости города к зоне активных боевых действий и постоянной угрозе обстрелов, они разгоняют панические новости. Теперь настала очередь врачей - медицинские специалисты якобы массово уезжают из Харькова. Также распространяются слухи, что в городе катастрофически не хватает донорской крови.

В сети распространяют информацию, якобы в Харькове масштабный отток медицинских специалистов, из-за чего жители города едут в Полтаву лечить зубы и зрение. Кроме того, в Харькове якобы закончились все запасы донорской крови из-за интенсивных боевых действий в Донецкой области.

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Скриншот сообщения

Какая ситуация в Харькове

Анонимное сообщение о том, что один харьковчанин ездил лечить зрение и зубы в Полтаву, никоим образом не является подтверждением "масштабного оттока" специалистов из Харькова. Подобные заявления направлены на дискредитацию украинской системы здравоохранения.

Ранее мы уже опровергали тезис о том, что больницы в Харькове "едва функционируют". Харьков действительно регулярно страдает от российских обстрелов, повреждений и разрушений испытывают в частности объекты энергетической и медицинской инфраструктуры.

Однако это не означает, что город уничтожен или не функционирует. Так, в городе действуют плановые почасовые почасовые отключения света для поддержания энергетической системы Харькова. Отключения не касаются критической инфраструктуры – эти объекты обеспечиваются электроэнергией в первую очередь. Поэтому больницы работают в штатном режиме.

Сейчас больницы Харькова открыты, работают и оказывают необходимую помощь местным жителям. Это касается также стоматологических й офтальмологических клиник и кабинетов.

Более того, три заведения Харькова заключили контракты с Национальной службой здравоохранения (НСЗУ) по пакету "Зубопротезирование отдельных категорий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины".

Сейчас у нас уже законтрактовано 45 заведений [по всей Украине – ред.], в апреле-мае присоединится еще 36 заведений. Уже более 200 участников боевых действий, военнослужащих, ветеранов начать получать такую услугу в учреждениях здравоохранения, которые законтрактованы с НСЗУ,

– рассказала Наталья Гусак, председатель НСЗУ.

Воспользоваться программой бесплатного зубопротезирования военнослужащие, ветераны и участники боевых действий могут один раз в течение года. Предельная стоимость предоставляемых медицинских услуг составляет до 15 000 грн.

Также в 2024 году Программа медицинских гарантий покрывает неотложную стоматологическую помощь для всех пациентов, а для детей до 18 лет – еще и плановую. По пакету "Стоматологическая помощь взрослым и детям" можно получить бесплатно такие стоматологические услуги: лечение острых состояний, инструментальные исследования, хирургические вмешательства и профилактические осмотры школьников и детей до 6 лет.

В Харькове законтрактовано с НСЗУ 17 медицинских учреждений по этому направлению. По услугам офтальмолога, они входят в пакет услуг "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях".

Центр общественного здоровья советует во избежание стоматологических заболеваний соблюдать режим чистки зубов, полоскать рот после каждого приема пищи, ограничить употребление сладких напитков, отказаться от курения и избегать вдыхания вторичного табачного дыма и тому подобное.

Донорство крови в Харькове

Заявления об отсутствии донорской крови в Харькове является преувеличением. Харьковский областной центр службы крови действительно регулярно публикует посты с объявлениями о потребностях в той или иной группе крови, иногда – во всех. Подобные объявления размещают также и другие областные центры крови, а также Министерство здравоохранения Украины. Однако это не говорит о полном отсутствии запасов.

В Украине выстроено системное плановое донорство, которое позволяет обеспечить постоянные запасы крови и ее компонентов. Координацией доставки запасов между регионами занимается специализированное государственное учреждение "Украинский центр трансплант-координации". Кровь, в том числе и для военных, постоянно собирают по всей территории Украины.