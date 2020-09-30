Ситуация с COVID-19 в Харькове стала только хуже. Люди практически не носят маски, а единственное место, где о них напоминают, – при входе в Метрополитен.

Работники подземного транспорта измучены, ведь каждый раз просят надеть маску и слышат в ответ негативные слова. Как только люди ныряют в вагоны, то средства защиты оказываются на подбородке. Об этом сообщили в прямом эфире сообщили корреспонденты 24 канала.

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В наземном транспорте может быть вообще 5 человек, которые надевают маски. На улицах одиночно носят, а в очередях разве кто-то добросовестный напоминает о защите. Ситуация с карантином ухудшается.

Почему такая большая цифра у 546 человек (за сутки – 24 канал)? Потому что население не выполняет требования, которые предлагает министерство, – ношение масок, социальная дистанция, ограничение посещения мест с большим скоплением людей,

– сообщил заместитель начальника управления здравоохранения Геннадий Бондаренко.

"В транспорте также не выполняются требования ношения масок и загруженности средств. Это приводит к увеличению жителей Харькова, которые имеют положительный тест на COVID-19", – добавил Бондаренко.

С начала пандемии в Харькове принимает областная клиническая инфекционная больница. Также присоединились 3 городских больницы и родильный дом. С 1 октября 2020 года добавится еще одна городская больница №18, где будет 50 коек.

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Кроме этого очень утомлены врачи и бригады, потому что не хватает анестезиологов, младшего и среднего медицинского персонала. У медиков двойная, а иногда и тройная нагрузка.