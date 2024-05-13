Часто бегаю в туалет: что такое синдром гиперактивного мочевого пузыря

При синдроме гиперактивного мочевого пузыря возникают частые и внезапные позывы к мочеиспусканию, которые трудно контролировать. Чтобы уточнить диагноз и определиться с лечением, нужно проконсультироваться с урологом. Нельзя ставить диагноз только по ощущениям.

Синдром гиперактивного мочевого пузыря характеризуется внезапными и сильными позывами к мочеиспусканию. Человек испытывает непреодолимые желания сходить в туалет, которые трудно отложить.

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Симптомы гиперактивного мочевого пузыря

Ощущение внезапного позыва к мочеиспусканию, которое трудно контролировать.

Недержание мочи.

Частое мочеиспускание – более 8 раз в сутки.

Ночные походы в туалет. Обычно более двух раз за ночь.

Однако такие симптомы также могут быть при инфекции мочевыводящих путей, полипах, опухолях мочевого пузыря или чрезмерном употреблении жидкости. Поэтому важно, чтобы уролог исключил эти состояния перед тем, как назначать лечение.

Как облегчить симптомы гиперактивного мочевого пузыря

Делать упражнения для мышц тазового дна. Упражнения Кегеля укрепляют мышцы тазового дна и мочевой сфинктер. Это помогает остановить непроизвольное сокращение мочевого пузыря.

Поддержание здорового веса. Избыточный вес оказывает дополнительное давление на мочевой пузырь. Поэтому похудение может облегчить симптомы.

Ходить в туалет по расписанию. Например, мочиться в одно и то же время ежедневно, каждые 2 – 4 часа, а не ждать позыва к мочеиспусканию.

Использовать впитывающие прокладки или нижнее белье. Это защитит одежду и поможет избежать неприятных моментов, если человек случайно не сможет удержаться.

Тренировать мочевой пузырь. Откладывать мочеиспускание, когда человек чувствует, что хочет. Начинать можно с небольших задержек примерно по 30 минут. И постепенно перейти к интервалам каждые 3 – 4 часа. Тренировка мочевого пузыря возможна лишь в том случае, если человек может напрягать мышцы тазового дна.

Другие методы лечения гиперактивного мочевого пузыря включают терапию гормонами, инъекции ботокса в мышечный слой мочевого пузыря, электрическую стимуляцию крестцового нерва для облегчения симптомов. В тяжелых случаях, когда от этих методов нет эффекта, уролог может рекомендовать хирургическое лечение.