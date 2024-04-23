Украинцы создали первый игровой симулятор по тактической медицине LifesaverSIM: где скачать

LifesaverSIM - это первый мобильный игровой симулятор, созданный украинскими разработчиками для подготовки к спасению жизни и оказанию первой помощи в ситуациях, связанных с боевыми действиями. Этот инструмент разработан для Вооруженных Сил, а также для всех, кто проживает или работает в условиях войны и желает овладеть навыками оказания помощи.

Все граждане Украины имеют возможность получить бесплатный доступ к LifesaverSIM, подтвердив свое гражданство через приложение Дія, об этом сообщили разработчики приложения, передает 24 Канал.

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Какие функции имеет LifesaverSIM

LifesaverSIM предлагает начальный учебный курс для всех военных (ASM), который разработан в сотрудничестве с квалифицированными инструкторами и боевыми медиками. Этот курс соответствует требованиям Комитета TCCC (Tactical Combat Casualty Care), стандарта НАТО и охватывает все ключевые аспекты оказания помощи во время боевых действий:

две фазы оказания помощи – под огнем (CUF) и в тактических условиях (TFC);

контроль массивных кровотечений, скрытые ранения, наложение турникета,

тампонирование ран и сжимающий бандаж;

восстановление проходимости дыхательных путей, выявление и устранение обструкций выявление и устранение обструкций;

травмы грудной клетки и оценка дыхания, наложение окклюзионной наклейки и барпинг;

распознавание шокового состояния и контроль некритических кровотечений;

предупреждение гипотермии и подготовка к эвакуации.

Разработчики LifesaverSIM планируют расширить платформу новыми возможностями и тренировочными модулями по тактико-медицинской подготовке для работников высших уровней – бойцов-спасателей (CLS) и боевых медиков (CMC). Также планируются курсы по домедицинской помощи, которые могут быть полезными для всех – остановка кровотечения (Stop the Bleed), сердечно-легочная реанимация (CPR), базовая поддержка жизни (Basic Life Support).



Приложение помогает овладеть тактической медициной / Фото 24 Канал

Загружая приложение LifesaverSIM, вы готовитесь к ситуациям, когда ваши действия могут спасти жизнь. Приложение доступно для загрузки на Apple AppStore и Google Play Store.

Что известно о разработчиках

Разработчики LifesaverSIM имеют более 10-летний опыт в сфере гейм-дизайна, создавая проекты различных жанров для разноплановых платформ, включая мультиплеерные игры для ПК и консолей, мобильные игры, симуляторы и медицинские игры.

В команде работают бывшие и действующие военнослужащие, что помогает разработчикам больше понимать потребности Вооруженных Сил Украины и создавать соответствующие инновационные решения. LifesaverSIM является членом кластера поддержки Defense Tech разработок в Украине Brave1 и получил статус BRV1 после оборонной экспертизы.