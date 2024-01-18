Сифилис: что это за заболевание, которое заподозрили у Дональда Трампа

В интернете стали вирусными заявления представителей Демократической партии о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп болен вторичным сифилисом. Такие выводы сделали врачи из свежих фото, на которых видны красные язвы на руке экспрезидента.

Есть ли у Трампа сифилис

Эти фото сделали утром 17 января, когда Трамп направлялся в федеральный суд Нью-Йорка. Пользователи социальных сетей отметили, что этих язв не было на руках экспрезидента, когда он выступал 16 января вечером в Нью-Гэмпшире.

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Есть мнение, что Трамп порезался, и вы можете на нее ссылаться. Мне они не похожи на порезы. Они выглядят как язвы. И я спросил нескольких врачей, какое медицинское состояние может так проявляться, и ответ был мгновенным и единодушным: вторичный сифилис,

– заявил политконсультант Демократической партии Джеймс Карвилл.

Что такое сифилис

Сифилис – это бактериальная инфекция, которая передается во время секса с уже больным человеком. Заразиться можно как при влагалищном, так и при оральном и анальном сексе. Невозможно заразиться сифилисом, используя столовые приборы, личные вещи и один туалет с инфицированным человеком.

На ранних стадиях сифилис можно вылечить антибиотиками. Но заболевание не проходит само по себе. Без лечения сифилис приводит к осложнениям и даже смерти.

Единственный способ избежать заражения – не заниматься сексом вообще. Но риск можно снизить, если:

поддерживать долгосрочные отношения, в которых оба партнера занимаются сексом только друг с другом;

правильно использовать презервативы всякий раз, когда занимаетесь сексом. Презервативы снижают риск заражения, но не гарантируют полной защиты. Дело в том, что у человека с сифилисом на теле могут быть язвы, при контакте с которыми передается инфекция. Иногда язвы находятся в местах, не закрывающих презерватив, например область ануса.

Симптомы сифилиса

У сифилиса несколько стадий с разными симптомами.

Первичный сифилис

Приблизительно через 2 – 3 недели после заражения появляется одна или несколько язв на пенисе, вагине или вокруг ануса. Реже язвы возникают во рту, на губах, пальцах и ягодицах. Они маленькие и безболезненные, поэтому их сложно заметить сразу.

Язвы проходят через 3-6 недель, даже если человек не начал лечение. Когда язвы исчезли – это не значит, что человек выздоровел. Без лечения болезнь будет развиваться и перейдет к следующей стадии.

Вторичный сифилис

Через несколько недель после того, как прошли первые симптомы, появляются другие:

красная или коричневая сыпь на теле, в основном на руках и ступнях;

похожи на бородавки наросты на вульве (наружной части женских половых органов) или вокруг ануса;

белые пятна во рту;

симптомы, похожие на грипп: усталость, головные боли, боли в суставах, высокая температура;

опухшие гланды;

иногда выпадают волосы.

Симптомы вторичной стадии появляются, а затем исчезают, независимо от того, начал ли человек лечение.

Скрытый сифилис

На этом этапе симптомов нет, но человек все еще заражен и болезнь развивается. Скрытая стадия может длиться десятилетиями.

Третичный сифилис

Сифилис редко достигает последней стадии, но если это произошло, болезнь поражает внутренние органы. Среди осложнений могут быть менингит, инсульт, симптомы деменции, утрата зрения и другие состояния. Человек с сифилисом на последней стадии может умереть.

Лечение сифилиса

Если появились симптомы сифилиса, необходимо пройти тестирование. Его также рекомендуют проходить всем, у кого повышен риск заболеть, даже если нет симптомов:

если был секс с человеком, у которого сифилис;

людям с ВИЧ;

тем, кто занимается сексом с разными партнерами;

людям, которые имели секс без презерватива;

людям, которые были заключены в тюрьму;

секс-работникам.

Сифилис лечат с помощью пенициллина (это антибиотик), особенно во время беременности. В зависимости от стадии заболевания пенициллин вводят один или несколько раз в качестве инъекции в ягодицы. Когда сифилис поражает мозг (нейросифилис), вводят инъекции пенициллина внутривенно. Людям, обладающим непереносимостью пенициллина, назначают курс других антибиотиков.

После лечения врач назначит повторные анализы крови через один, три и шесть месяцев.