Как уменьшить негативное влияние сидячей работы

Новое исследование ученых из Колумбийского университета еще раз подтвердило пользу регулярных перерывов на работе. Короткие пятиминутные прогулки способны предотвратить развитие последствий от такого образа жизни.

Миллионы взрослых проводят слишком много времени за рабочим столом или перед экраном и эксперты давно советуют им меньше сидеть, больше двигаться.

Также на тему: Регулярные прогулки в парке могут помочь отказаться от лекарства

Но если целями является снижение артериального давления, снижение уровня сахара в крови и улучшение настроения, какое минимум движений поможет выполнить работу?

Польза короткой активности

По данным ученых, перерывы на прогулку каждые полчаса работы сидя помогают контролировать уровень АД и сахара крови. А еще улучшают настроение и общее самочувствие.

Мышцы могут играть важную роль в регулировании уровня сахара в крови и холестерина, но для этого их нужно использовать и сокращать.

- сказал соавтор исследования Кейт Диас.

Проблема сидячего образа жизни

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) давно предупреждает людей о том, что нехватка физической активности буквально убивает. До 85% людей в мире ведут преимущественно сидячий образ жизни и около двух миллионов человек в год умирают от последствий такого выбора.

Чтобы избежать развития болезней сердца и сосудов, врачи советуют больше двигаться. Причем любая активность лучше, чем ничего. Но желательно придерживаться ориентиров ВОЗ – 150–300 минут активности умеренной интенсивности в неделю.