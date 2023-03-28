Нашли еще одну причину повышения давления у людей

Жизнь близ большой дороги с активным автомобильным движением опасна для здоровья. И не только о загрязнении воздуха: новое исследование показало, что шум может вызвать хроническую гипертонию.

Ученые неоднократно демонстрировали негативное влияние активного автомобильного трафика на здоровье человека. Однако по таким результатам трудно было различить вклад отдельных факторов, таких как загрязнение воздуха и шум.

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При этом известно, что проживание вблизи аэропортов, где звуки взлетающих и садящихся самолетов, особенно громкие, действительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому учёные из Пекинского университета заинтересовались влиянием на него шума автомобилей.

Новое исследование шума

Команда профессора Цзин Хуана использовала данные британского обзора UK Biobank, чтобы проанализировать медицинские карты более 240 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. К моменту начала мониторинга ни один из этих людей не страдал гипертонией. Для каждого из них ученые оценили средний уровень дорожного шума в районе обитания, а затем проследили за состоянием их здоровья в течение следующих 8 лет.

Шум повышает риск гипертонии.

Работа показала, что у людей, живущих вблизи крупных автомобильных трасс, риск гипертонии выше, причем чем заметнее уровень шума, тем больше шансов на развитие этого опасного состояния. Эта корреляция сохранилась и после того, как авторы учли вклад основных загрязнителей воздуха, связанных с дорожным движением, таких как части сажи и диоксид азота. Хотя, конечно, загрязнение вносит дополнительный вклад, и максимальные риски гипертонии имели люди, постоянно испытывающие влияние и того, и другого.

Гипертония – повышенное кровяное давление – серьезная патология, приводящая к развитию целого спектра опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы, головного мозга и т.п. Среди этих факторов – чрезмерное потребление соленой и жирной пищи, низкая физическая активность, ожирение, употребление алкоголя и табака. Теперь к ним добавился и шум автомобильных дорог.