В каких регионах Украины клещи самые опасные

Существует список регионов, эндемичных из-за того или иного заболевания, передающегося через укус клеща. Как правило, это связано с климатическими условиями и природным ландшафтом.

Сами собой клещи достаточно безобидны. Опасность представляют заболевания, которые может получить через укус клеща.

Также на тему Лихорадка Денге: что известно о страшной болезни, которая уже добралась до Украины

Какие болезни переносят клещи

Наиболее распространенные из них:

энцефалит;

болезнь Лайма;

туляремия;

эрлихиоз;

анаплазмоз;

бабезиоз.

То есть, если внутри клеща "живет" какая-то инфекция – бактерия, вирус или простейшие, – он может передать ее человеку. Если нет, укус клеща не повлияет на здоровье. Опасность в том, что до "проверки" конкретной особи клеща в лаборатории никто не сможет точно сказать, есть ли риск получения инфекции.

Клещи опасны не везде

У каждой инфекции можно назвать эндемические районы - территории, где распространенность того или иного заболевания выше, чем в других регионах.

Например, существует перечень эндемичных по клещевому энцефалиту регионов Украины и других стран. Как правило, уровень распространенности зависит от климатических условий, природного ландшафта региона.

По данным Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины эндемичными по клещевому энцефалиту являются отдельные территории Украины:

Автономная Республика Крым – Алуштинский, Белогорский, Бахчисарайский, Кировский, Красногвардейский, Симферопольский, Судакский районы, Большая Ялта (Ялта, Ялтинский заповедник, Алушта, Гурзуф), лесопарковая зона г. Симферополя, г. Севастополь;

Волынская область – Ратновский, Киверцовский, Камень-Каширский, Рожищенский, Ковельский, Любомльский, Маневицкий, Старовыжевский районы, г. Луцк, г. Ковель;

Львовская область – Яворивский район.

Однако клещевой энцефалит не единственное, чего стоит остерегаться. Например, на территории Украины и других стран Европы гораздо чаще случается болезнь Лайма. По этой причине невозможно точно сказать, что существуют регионы, где укус клеща совсем не представляет опасности. Важно не терять бдительность и внимательно относиться к своему здоровью.

Как защититься от клещей

Существует несколько рекомендаций, которые помогут защититься от укуса клеща и его последствий: