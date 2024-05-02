В каких регионах Украины клещи самые опасные
Источник:Cleveland Clinic
Существует список регионов, эндемичных из-за того или иного заболевания, передающегося через укус клеща. Как правило, это связано с климатическими условиями и природным ландшафтом.
Сами собой клещи достаточно безобидны. Опасность представляют заболевания, которые может получить через укус клеща.
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Какие болезни переносят клещи
Наиболее распространенные из них:
- энцефалит;
- болезнь Лайма;
- туляремия;
- эрлихиоз;
- анаплазмоз;
- бабезиоз.
То есть, если внутри клеща "живет" какая-то инфекция – бактерия, вирус или простейшие, – он может передать ее человеку. Если нет, укус клеща не повлияет на здоровье. Опасность в том, что до "проверки" конкретной особи клеща в лаборатории никто не сможет точно сказать, есть ли риск получения инфекции.
Клещи опасны не везде
У каждой инфекции можно назвать эндемические районы - территории, где распространенность того или иного заболевания выше, чем в других регионах.
Например, существует перечень эндемичных по клещевому энцефалиту регионов Украины и других стран. Как правило, уровень распространенности зависит от климатических условий, природного ландшафта региона.
По данным Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины эндемичными по клещевому энцефалиту являются отдельные территории Украины:
- Автономная Республика Крым – Алуштинский, Белогорский, Бахчисарайский, Кировский, Красногвардейский, Симферопольский, Судакский районы, Большая Ялта (Ялта, Ялтинский заповедник, Алушта, Гурзуф), лесопарковая зона г. Симферополя, г. Севастополь;
- Волынская область – Ратновский, Киверцовский, Камень-Каширский, Рожищенский, Ковельский, Любомльский, Маневицкий, Старовыжевский районы, г. Луцк, г. Ковель;
- Львовская область – Яворивский район.
Однако клещевой энцефалит не единственное, чего стоит остерегаться. Например, на территории Украины и других стран Европы гораздо чаще случается болезнь Лайма. По этой причине невозможно точно сказать, что существуют регионы, где укус клеща совсем не представляет опасности. Важно не терять бдительность и внимательно относиться к своему здоровью.
Как защититься от клещей
Существует несколько рекомендаций, которые помогут защититься от укуса клеща и его последствий:
- регулярно вакцинируйтесь от клещевого энцефалита;
- обрабатывайте одежду перметрином или специальными репеллентами от насекомых;
- регулярно осматривайте одежду и открытые участки кожи, если вы находитесь на природе;
- после возвращения домой внимательно осмотрите области под руками, подколенные ямки, область паха, ушные раковины и область за ними, пупок и волосистую часть головы;
- примите душ после возвращения домой.