Самая большая семья альбиносов из Великобритании: как они выглядят сейчас

Семья пакистанцев из Великобритании установила мировой рекорд по количеству братьев и сестер с альбинизмом. Родители и шесть их детей имеют это заболевание.

Вообще в семье 15 человек с альбинизмом. У Аслама и его жены Шамима есть шестеро детей с альбинизмом. Четверо из семерых детей его брата также унаследовали эту черту. Еще у Аслам есть трое племянников-альбиносов, родившихся от его братьев с нормальным содержанием меланина.

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Сделать рекорд официальным решила Насим Ахтар – старшая дочь супругов.

Жизнь семьи никогда не была простой

Все братья и сестры Нас частично потеряли зрение из-за отсутствия пигмента в радужных оболочках глаз, а в детстве они не редко становились жертвами издевательств.

"Мы жили в постоянном страхе и стыде. Нас никогда не приглашали на дни рождения. Из-за плохого зрения мы всегда были последними, кого отбирали в школьные спортивные команды. Нас постоянно прогоняли, ни у кого из нас не было друзей. Как семья, мы никогда не вписывались в общество – на наш порог бросали собачий помет, наши окна били, а однажды нам бросили фейерверк в почтовый ящик”, – рассказывала для Newsflare Насим.



Жизнь семьи никогда не была простой / Фото SWNS

Альбинизм сблизил семью

Близкие люди гордятся собой и тесными отношениями. Также они много работают, чтобы тема альбинизма не была табуирована, чтобы общество знало как можно больше об этом заболевании.

Наш альбинизм сделал нас ближе, чем других братьев и сестер, потому что у всех нас было что-то особенное, очень уникальное,

– рассказала дочь.

По словам Насим, титул в Книге рекордов Гиннеса дал ее семье ту печать, ту самооценку, которую она всегда хотела для своих братьев и сестер. А также таким образом она хочет придать уверенность другим людям с альбинизмом.



Дети Насем родились без альбинизма / Фото SWNS

Я хочу, чтобы люди знали, что даже если вы не вписываетесь в этот мир, вы все равно важны и можете оставить в нем свой след. И никогда не теряйте надежду,

– сказала она.

В Европе и Северной Америке альбиносы встречаются реже всего. Рождение 1 альбиноса приходится на 17 000–20 000 детей рождения. Чаще альбиносы рождаются в странах близ Тихого океана и среди некоторых коренных групп населения Южной Америки.