Семена чиа полезны для сердца?

По данным нового исследования, которое опубликовали в журнале Prostaglandins & Other Lipid Mediators, семена чиа могут помогать снижать артериальное давление, уровень "плохого" холестерина и триглицеридов в крови, передает 24 Канал.

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"Семена чиа – это настоящий концентрат полезных веществ: они содержат белок, клетчатку, антиоксиданты и фенольные соединения", – объяснила Стефани Джонсон, преподаватель кафедры клинического питания в Ратгерском университете (США).

Как проводили исследование?

Исследование выявило лишь тенденцию, а не прямую причинно-следственную зависимость. Ученые предупредили, что некоторые результаты являются более однозначными, другие – менее убедительными. Это может зависеть от продолжительности наблюдения, дозы потребления семян и особенностей участников.

Какая польза чиа для сердца?

Несмотря на это, ученые выделили по крайней мере 3 причины, почему семена чиа могут поддерживать здоровье сердца: