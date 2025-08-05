Семена чиа полезны для сердца?
По данным нового исследования, которое опубликовали в журнале Prostaglandins & Other Lipid Mediators, семена чиа могут помогать снижать артериальное давление, уровень "плохого" холестерина и триглицеридов в крови, передает 24 Канал.
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"Семена чиа – это настоящий концентрат полезных веществ: они содержат белок, клетчатку, антиоксиданты и фенольные соединения", – объяснила Стефани Джонсон, преподаватель кафедры клинического питания в Ратгерском университете (США).
Как проводили исследование?
Исследование выявило лишь тенденцию, а не прямую причинно-следственную зависимость. Ученые предупредили, что некоторые результаты являются более однозначными, другие – менее убедительными. Это может зависеть от продолжительности наблюдения, дозы потребления семян и особенностей участников.
Какая польза чиа для сердца?
Несмотря на это, ученые выделили по крайней мере 3 причины, почему семена чиа могут поддерживать здоровье сердца:
- Клетчатка. Семена богаты растворимыми волокнами, которые в желудке образуют гелеобразную субстанцию. Это способствует снижению уровня холестерина, помогая его выведению через желудочно-кишечный тракт.
- Омега-3 и антиоксиданты. В составе чиа есть альфа-линоленовая кислота – растительный источник омега-3. Также семена содержат антиоксиданты, которые защищают ЛПНП (плохой холестерин) от окисления, что является одним из факторов развития атеросклероза.
- Противовоспалительный эффект. Омега-3 из чиа также может снижать воспаление в сосудах – это положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы в целом.