Семена чиа заслуживают звания одного из самых полезных суперфудов современности. Эти маленькие зернышки растения шалфея испанского содержат не только клетчатку, но и много омега-3 жирных кислот, белок, кальций, магний, антиоксиданты и многие другие важные для здоровья элементы.

Благодаря такому составу чиа укрепляет сердечно-сосудистую систему, способствует нормализации уровня сахара в крови, улучшает пищеварение, поддерживает здоровье костей и мышц, пишет 24 Канал со ссылкой на Healthline.

Пищевая ценность и польза семян чиа

Омега-3. Семена чиа – среди лидеров растительного мира по содержанию альфа-линоленовой кислоты, необходимой для сердца, сосудов, работы мозга и уменьшения воспалительных процессов.

Клетчатка. Около 40% массы составляет растворимая и нерастворимая клетчатка, которая способствует мягкому очищению кишечника, длительному ощущению сытости и контролю веса.

Минералы и антиоксиданты. Чиа насыщает организм кальцием, магнием, цинком и фосфором, защищая от остеопороза и преждевременного старения клеток.

Белок. Все незаменимые аминокислоты делают чиа полезным дополнением для растительной диеты.

Однако, несмотря на очевидную пользу, этот продукт не является безопасным для каждого.

Кому нельзя есть семена чиа

Людям с нарушениями глотания. Семена чиа в сухом виде быстро набухают в жидкости – его объем может увеличиваться в 10 – 12 раз. При недостаточном количестве воды существует риск образования слизи, который может перекрыть дыхательные пути. Поэтому рекомендуется всегда предварительно замачивать чиа (соотношение: 1 часть семян на 10 частей воды, не менее чем на 15 минут).

Людям с гипотензией. Семена чиа усиливают действие гипотензивных препаратов. Для людей с пониженным или нестабильным давлением возможно резкое ухудшение самочувствия, головокружение, слабость. Перед добавлением чиа в рацион желательно проконсультироваться с врачом.

Тем, кто принимает антикоагулянты. Высокое содержание омега-3 обеспечивает выраженный эффект разжижения крови. При одновременном приеме с препаратами (например, варфарином) повышается риск кровотечений и синяков. Необходима особая осторожность при нарушениях свертываемости крови.

Пациентам с синдромом раздраженного кишечника и заболеваниями ЖКТ. Большое количество клетчатки может вызвать вздутие, метеоризм или диарею, особенно у людей с чувствительной пищеварительной системой. Начинать стоит с 1 чайной ложки (до 5 г в сутки) и постепенно увеличивать дозу, отслеживая реакцию организма.

Аллергикам. На семена чиа редко возникает аллергия (около 0,6% случаев), но она проявляется сыпью, зудом, в редких случаях – отеком Квинке. Возможны и перекрестные реакции у людей с аллергией на кунжут.

Беременным. Влияние чиа на организм будущих мам и младенцев исследовано пока недостаточно. Существует теоретический риск влияния на мышечный тонус матки или изменение состава грудного молока, поэтому перед употреблением нужна консультация врача.

Советы по безопасному употреблению чиа

Всегда замачивайте семена чиа, чтобы избежать риска удушья. Начинайте с небольших порций и постепенно увеличивайте их, наблюдая за самочувствием. Добавляйте чиа в йогурты, смузи, выпечки или каш – разнообразьте рацион. При хронических болезнях или приеме лекарств обязательно посоветуйтесь с врачом.

Как отмечают диетологи, семена чиа – ценный источник питательных веществ, но важна умеренность и индивидуальный подход.