Известный препарат против диабета и ожирения, оказался эффективным в лечении рака
Источник:Science alert
Семаглутид – действующее вещество против диабета второго типа. Оказалось, что семаглутид способен не только стимулировать секрецию инсулина, но и восстанавливать функцию иммунных клеток, направленных на борьбу с раком.
В свое время ученые неожиданно для себя обнаружили побочный семаглутиду – больные диабетом, которые его применяли, теряли лишний вес. Новое же открытие совершила группа ирландских ученых.
Смотрите также Какая физическая активность подойдет вам, если у вас диабет, а какая категорически запрещена
Оказалось, что семаглутид оказывает еще один потенциально полезный эффект на людей с ожирением: восстанавливает функцию иммунных клеток, так называемых клеток-киллеров, борющихся с раком и инфекциями.
Результаты очень хорошие новости для людей, которые живут с ожирением и находятся на терапии GLP-1. Преимущества этого метода лечения могут распространяться на снижение риска рака,
– рассказал соавтор исследования – Донал О'Ши из Университетского колледжа Дублина.
В исследовании приняли участие 20 человек – это не слишком много. Но сам факт, что восстановление природных клеток-киллеров с помощью препарата возможно, является обнадеживающим. Ученые продолжат исследование и привлекут большее количество пациентов к наблюдениям.