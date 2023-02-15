Сексуальное образование для девочек: органы, гигиена, первый секс и контрацепция

Жизнь женщин была бы гораздо проще и спокойнее, если бы еще в подростковом возрасте им выдавали что-то вроде "инструкции пользователя". К сожалению, о работе своего тела мало знают даже взрослые женщины, родившие и неоднократно находившиеся у гинеколога.

Молодым девушкам приходится довольно тяжело, потому что чаще мамы сами не очень разбираются в всех этих темах. Сексуальное образование учит ребенка понимать и уважать себя, его главная задача – защитить несовершеннолетних от сексуального насилия.

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Подростковый секс – это, пожалуй, тема для написания большой книги. Проблема начинается с отсутствия сексуального воспитания детей у нас. Начиная половую жизнь подростки должны понимать зачем им это. Потому что так поступают все? Кто-то заставляет или хуже всего использует какие-то элементы насилия? Или это сознательное решение двух молодых людей о том, что они готовы к сексу и он необходим для их отношений и вместе с тем они могут взять на себя ответственность за все возможные последствия.

– рассказала акушер-гинеколог Юлия Овечко.

Среднестатистическая девочка-подросток в Украине получает мало информации о своем менструальном цикле, потому ежемесячно чувствует непонятность и неудобство, регулярно нервничает в общественных местах, школе, транспорте. Когда она сталкивается с сексуальным насилием, то опасается, что ее обвинят, если она выскажется, поэтому чаще всего держит все в себе.

Как все устроено

Понимание строения и работы организма позволяет снизить риски половых заболеваний и помогает в поисках своего врача. Современная ситуация складывается из того, что подростки узнают о сексе и все связанные с ним темы именно из интернета или от друзей. К сожалению, чаще всего такая информация не актуальна и не подтверждена фактами.

Отсюда возникают стереотипы и легенды, сопровождающие девченку огромную часть её жизни. Улыбки одноклассников, стыд из-за неудобства добиться разговора с родителями. Иногда даже после беседы с мамами девушки остаются в растерянном состоянии, ведь сами мамы стесняются или просто не знают, что ответить своему ребенку.

Исходя из этого, мы должны предоставить детям возможность получать правдивую и проверенную информацию. Для этого существуют книги, хорошей идеей является визит к гинекологу с целью разговора о сексуальном образовании девушки, изменениях в ее теле и уходе за собой.

Книга, которая будет актуальна для девушек 12+ лет "Ты имеешь значение". Она о границах, внутренних и внешних. Четкая, структурированная, с понятными инструкциями, примерами ответов и действий в сложных ситуациях, с реальными историями девушек.

Правила для поддержания девичьего здоровья

Соблюдение правил интимной гигиены: прием душа дважды в день; использование специальных средств для интимной гигиены (гели, мыла с соответствующим рН для влагалища); уменьшение использования ежедневных прокладок и тампонов на постоянной основе; не держать когда хочется в туалет; после полового акта обязательно помочиться; использование барьерных средств контрацепции Во время мастурбации избегают острых незащищенных предметов, которые могут травмировать половые органы.

Обращаться к врачу при возникновении любых не характерных выделений: с неприятным запахом, желтого/зеленого/коричневого цвета; боли внизу живота или дискомфорт во время полового акта; нарушение менструального цикла.

Задержка месячных является абсолютным показанием для обращения за консультацией к детскому/подростковому гинекологу. Для дальнейшего правильного выявления причин задержки, обследования и при необходимости лечения. Ждать пока месячные появятся самостоятельно – не рекомендуется. Необходимо обязательно поставить в известность родителей/опекунов и уже с ними обратиться к врачу.

Какими гигиеническими средствами можно пользоваться для ухода за влагалищем

За 6-8 месяцев до пришествия первой в жизни менструации возникают вагинальные выделения. Они, как правило, бывают бесцветными или белыми и способствуют увлажнению, очищению слизистой влагалища. Главное правильно подмываться, раздвигая половые губы, любым средством для гигиены, не вызывающим аллергических реакций.

Девушки, ведущие активную половую жизнь, могут использовать специальные средства для интимной гигиены, в состав которых входит молочная кислота; именно она позволяет поддерживать кислую среду во влагалище, что защищает от размножения патогенной флоры.

Когда можно брить промежность

Когда это кажется не эстетическим. В 12 – 13 лет волоски только начинают появляться, удалять их еще не нужно. К 15 – 17 годам вопрос становится актуальным и здесь на помощь могут прийти и восковая эпиляция, и классическая, и лазерная. Выбор зависит от чувствительности девочки, жесткости волосков и их количества.

Заболевания половых органов, наиболее часто встречающиеся у девушек-подростков

Чаще встречаются следующие заболевания у девушек-подростков:

Воспалительные заболевания половых органов (вульвовагинит и т.д.). Причиной их возникновения могут быть: микробы, попавшие из кишечника, грязных рук, нарушение правил личной гигиены; "взрослые" инфекции, которые могут попасть как бытовым путем (совместное пользование постельным бельем, полотенцем, мочалками и т.д.) так и половым путем; раннее начало половой жизни. Повреждение гимена (девичьей плевы), выполняющего защитную функцию, способствует попаданию патогенных микроорганизмов (микробы, которые могут вызвать заболевание), или заражению ИППП (инфекции, передающиеся половым путем). Переохлаждение. Нарушение полового созревания. В настоящее время начало полового созревания стало более ранним (10,5-13 лет). Если у девочки не появились вторичные половые признаки (увеличение молочных желез, усиление роста волос на конечностях (руки/ноги), спине, пояснице, появление специфического запаха пота, лобкового/пахового оволосения, кровянистые выделения из половых путей) до 14 лет, или появились до 8 лет — следует обратиться к детскому/подростковому гинекологу. Нарушение менструального цикла. Не в счет первого года, с начала первых месячных (менархе), этот период дается для настройки нормальной регуляции месячных (регулярность, продолжительность, нормальное количество выделений, отсутствие боли, или наличие незначительной боли). Месячные не должны нарушать обычную обыденность девочки. Травмы половых органов. В результате любой травмы или чрезмерных физических упражнений, что вредит половым органам.

Причины возникновения пунктов 2-4: ухудшение экологической ситуации, стрессы, повышение интеллектуальных нагрузок, не соответствующих адаптационным возможностям подростка, быстрое физическое взросление при психоэмоциональной незрелости, раннее пробуждение сексуального интереса.

Меры профилактики:

соблюдение правил личной гигиены;

правильный режим труда (учебы, спорта) и отдыха;

рациональное питание;

избегать курения, употребления алкоголя, наркотических средств;

избегать раннего начала половой жизни;

для сексуально-активных подростков обязателен подбор контрацепции;

контроль полового созревания у детского/подросткового гинеколога.

Каким должен быть первый половой акт

Первый половой акт должен совершаться с согласия и желания обоих партнеров. Хочу заметить именно это, ведь часто кто-то из пары подвергается веянию моды, психологическому давлению или социальным стереотипам. Да и конечно в комфортных для обоих условиях с использованием надежной контрацепции.

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Рекомендации для подготовки к первому половому акту:

добровольное согласие обоих партнеров;

осознанный выбор партнера, который вызывает доверие и психологически комфортен для вас;

обязательно обсуждение возможности применения наиболее подходящего метода контрацепции (презерватив);

соблюдение правил личной гигиены обоих партнеров (душ до и после полового акта);

обязательный осмотр у врача гинеколога в ближайшее время.

Шанс забеременеть во время первого полового акта точно такой же, как и во время любого другого. Потому что риск наступления беременности зависит от фазы цикла женщины и наличия у нее в этот момент овуляции, а также от попадания сперматозоидов в полость матки во время полового акта.

Лучшим методом контрацепции для подростков является презерватив, поскольку он позволяет защититься как от нежелательной беременности, так и от передаваемых половым путем инфекций. Часто такие инфекции встречаются именно у молодых людей из-за неосведомленности в этой сфере и наличия нескольких половых партнеров. Поэтому однозначно презерватив. Однако в подростковом возрасте возможно использование комбинированных оральных контрацептивов, после консультации врача и 100% уверенности в половом партнере.

Аборт в раннем возрасте

По статистике в Украине из 6 беременных подростков (15 – 17 лет) рожать решится только одна, пять других делают искусственный аборт. Почему такая ситуация? Опять же речь идет о неосведомленности подростков.

Какие же последствия имеет аборт в раннем возрасте:

нарушение гормонального фона;

нарушение функций печени, почек;

нарушение регуляции АД, объема циркулирующей крови;

снижение иммунитета, как следствие – возможность присоединения инфекции;

воспалительные заболевания половых органов, которые могут стать хроническими;

нарушение репродуктивной функции (возможность забеременеть и выносить последующую беременность);

бесплодие;

психологические нарушения "синдром переживания аборта".

Поэтому следует хорошо подумать и обсудить все за и против такого шага с близкими людьми (родителями, опекунами).

Ни в коем случае не следует избавляться от беременности самостоятельно – это может быть опасным для жизни! Обязательно необходима консультация врача гинеколога для обсуждения дальнейшей тактики.

Чем отличается беременность женщины и беременность девушки

Основным отличием беременности женщины от беременности девушки (13 – 17 лет) является полная ее зрелость и готовность организма к беременности, тогда когда организм девушки находится еще только на пути к полной репродуктивной и физической зрелости.

Не полностью зрелый организм не может выдержать большую физическую нагрузку, моральную нагрузку (негативное отношение со стороны родителей, партнера, общества).

Тактика ведения таких беременностей также будет отличаться, потому что вероятность осложнений беременности резко возрастает:

раннее проявление токсикоза, трудно поддающегося коррекции (тошнота, слабость, головокружение, раздражительность, тревожность);

повышение артериального давления, отеки беременных могут привести к эклампсии, то есть судорог;

преждевременные роды;

внутриутробная задержка роста плода;

низкий вес новорожденных.

часто могут сопровождаться ИППП.

Не обязательно при беременности девушки могут наблюдаться такие осложнения, но риск возникновения значительно выше! Обязательный контроль врача акушера-гинеколога на всем пути беременности и родов – залог успеха.

В обществе продолжают существовать мифы и стереотипы сексуального образования. Считается, что она может навредить подросткам. Однако отмечу, что международные исследования указывают, что сексуальное образование не ускоряет начало сексуальной жизни, а наоборот — откладывает ее, а также способствует использованию контрацепции и предотвращению нежелательного поведения ребенка.

Автор: Анастасия Федоровская