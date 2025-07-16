Разговоры о сексе во время месячных до сих пор вызывают у многих женщин смущение или вовсе табуированы. Но ничего ужасного в этом нет. И это лишь личное решение каждой женщины и пары, а информированность помогает принимать его осознанно и безопасно.

Менструальный цикл начинается с первого дня кровотечения и длится до первого дня следующей менструации. В среднем это от 24 до 38 дней, а сами "критические дни" – от 3 до 7. Яичники выпускают зрелую яйцеклетку примерно в середине цикла (если он 28 дней, это около 14 дня), пишет 24 Канал со ссылкой на HealthLine.

Также на тему Для тех кто устал: 5 простых поз для секса

Можно ли заниматься сексом во время месячных?

Еще недавно вопрос: "Можно ли заниматься сексом во время месячных?" вызвал бы сплошные споры и осуждение. Но если менструация проходит без осложнений и вы следите за гигиеной, секс в эти дни не опасен.

Более того, многие отмечают, что ощущения во время менструации могут быть даже сильнее – вследствие усиленного притока крови к органам малого таза. Однако исследования показывают: кому-то такой опыт приносит только положительные эмоции, а кто-то сталкивается с психологическим дискомфортом, неудобством "после" или даже негативом со стороны партнера.

К тому же либидо у женщин разное: у одних оно достигает пика в период овуляции, у других желание не снижается во время месячных.

Можно ли забеременеть во время месячных?

Распространенным заблуждением является то, что в эти дни беременность якобы невозможна. На самом деле сперматозоиды способны сохранять жизнеспособность до 5 – 7 дней, а овуляция у некоторых женщин происходит раньше обычного. Если она случается почти сразу после окончания кровотечения, зачатие вполне реально.

Поэтому, если вы не планируете беременность, важно помнить о контрацепции всегда, а не только в "опасные" дни.

Менструальная кровь – не только естественное биологическое выделение, но и благоприятная среда для размножения бактерий. Во время месячных возрастает риск различных инфекций, поэтому тщательно соблюдайте гигиену после секса. Достаточно обычного душа с теплой водой – агрессивные средства здесь только навредят.

Кровь и связанные с ней ассоциации могут вызвать смущение, чувство неловкости. Важно, чтобы оба партнера обсуждали свои ощущения и были готовы к такому опыту – только тогда секс принесет удовольствие.

4 совета для комфортного секса во время месячных

Подготовьте место заранее. Перед близостью примите душ, застелите постель большим полотенцем или одноразовой пеленкой, держите под рукой влажные салфетки. Не забывайте о лубрикантах. Даже несмотря на выделение, дополнительное увлажнение поможет избежать дискомфорта и микротравм. Выбирайте соответствующие позы. Миссионерская, "ложки" и другие положения, где женщина внизу, помогут минимизировать выделения. Попробуйте секс в душе. Это не только удобно, но и намного проще в плане уборки, а также может внести разнообразие в интимную жизнь.

Главное – уважение к своим желаниям и границам партнера.