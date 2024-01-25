Секс во время беременности: нужен ли презерватив, когда можно, а когда лучше отказаться

Вопреки распространенному мнению, что секс во время беременности запрещен, это не так. На самом деле в норме заниматься сексом во время беременности можно. В то же время нужно знать несколько важных нюансов, которые сделают процесс безопасным и комфортным для обоих партнеров.

О них рассказала гинеколог Татьяна Осауленко на платформе ресурса доказательной медицины Береги себя.

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Секс во время беременности не запрещен

Вопреки многим рекомендациям, которые вы можете услышать от экспертов в Интернете, секс во время нормальной беременности не запрещен,

– отметила Татьяна Осауленко.

По словам врача, есть исследования, которые свидетельствуют, что частота и продолжительность половых актов у беременных не имеют существенного влияния на любой акушерский или неонатальный результат, если сравнивать с будущими матерями, которые не имели секса в этот период.

Вредит ли секс малышу

Во время беременности организм женщины фактически перестраивается. Это необходимость, которая обеспечивает рост и развитие младенца максимально комфортным и безопасным.

Гинеколог отметила, что в утробе матери ребенок защищен амниотической жидкостью, окружающей его, и, собственно, мощными мышцами матки.

Нужны ли презервативы

! Половой акт при нормальном течении беременности на ребенка никак не влияет.

Гинекологическое сообщество считает, что использовать презервативы во время секса обязательно даже в период беременности. Объясняют это тем, что барьерная контрацепция защищает не только от незапланированной беременности, но и от инфекций (ИППП), которые передаются половым путем.

Татьяна Осауленко признает, что этот вопрос обычно вызывает оживленную дискуссию как среди женщин, так и мужчин. Впрочем, отмечает: даже если на протяжении длительного периода вы уверены, что ни у вас, ни у партнера не было других половых контактов, лучше таки перестраховаться и обеспечить полную безопасность для здоровья младенца.

Нормально ли хотеть и наоборот не хотеть секса во время беременности В некоторые периоды беременности сексуальное влечение может почти исчезать, а в другие, наоборот, – усиливаться. Важно понимать и помнить, что в обоих случаях это нормально. И если партнеры оба испытывают сексуальное влечение, отказываться не нужно. Если же у женщины, например, нет желания вагинального секса, стоит обсудить это с партнером, ведь вы можете рассмотреть другие способы заниматься любовью, которые будут комфортны для вас обоих.

Что нужно знать о сексе во время беременности/ Инфографика ресурса "Береги себя"

Когда следует избегать секса

В то же время гинекологини объяснила, что все же есть ситуации, когда ваш врач может рекомендовать таки воздержаться от полового акта во время беременности. Среди причин могут быть:

боли в нижней части живота;

подтекание околоплодных вод;

кровянистые вагинальные выделения;

укорочение шейки матки;

предлежание плаценты;

выкидыши и/или преждевременные роды в анамнезе.

Часто от секса с беременной партнершей отказываются именно мужчины из-за страха навредить ребенку. Однако это невозможно, убеждает врач, если беременность протекает без осложнений. Она отмечает, что в животе матери ребенок находится в полной безопасности, защищен шейкой матки и амниотической жидкостью.