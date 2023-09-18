Насколько важен секс для дедушек и бабушек: результаты исследования

Секс – это не только молодые и беззаботные. Это и ключевая часть жизни в летние годы, как показал недавний американский опрос, опровергая мнение, что сексуальная жизнь сворачивается по мере приближающейся пенсии.

Недавнее американское исследование показало, что два пятых человека в возрасте от 65 до 80 лет сексуально активны, но эта тема редко обсуждается.

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Сколько пожилых людей занимаются сексом

По данным нового опроса, 40% людей в возрасте от 65 до 80 лет сообщают о сексуальной активности, причем большая часть из имеющих партнера говорят, что они все еще занимаются сексом.

Мы признаем, что секс и сексуальное здоровье очень важны для здоровья и благополучия пожилых людей, хотя это не тот вопрос, который обычно привлекает к себе большое внимание,

– утверждает доктор Эрика Солуэй из Мичиганского университета (University of Michigan).

Такое отсутствие внимания может быть вызвано, по ее словам, тем, что ни пожилые люди, ни медицинские работники не поднимают этот вопрос. Результаты исследования основаны на американском общенациональном опросе "Здоровое старение", проводившемся Мичиганским университетом. В ходе опроса около тысячи человек в возрасте от 65 до 80 лет ответили на вопросы онлайн.

Отношение пожилых людей к сексу

84% мужчин и 69% женщин в возрасте от 65 до 80 лет считают секс важным фактором для отношений в любом возрасте, причем большая часть мужчин и чуть более трети женщин сообщают, что они сексуально активны, хотя исследование и не уточняет, как именно.

В общей сложности 12% женщин и более 50% мужчин сообщили о сильном интересе к сексуальной активности. При этом по сравнению с женщинами относительно меньшее количество мужчин было "чрезвычайно или очень" довольно своей сексуальной жизнью. Лишь четверть из тех, кто в возрасте от 76 до 80 лет, сообщали о сексуальной активности по сравнению с 46% из тех, кому 65 – 70 лет.

Авторы утверждают, что хотя секс важен для многих пожилых людей, эта тема практически не обсуждается ни с партнерами, ни с профессиональными медиками: только 17% опрошенных заявили, что говорили об этом с медиками за последние два года, хотя почти две трети говорят, что они с удовольствием обсудили бы этот вопрос.

Кроме того, 18% мужчин и 3% женщин в возрасте 65-80 лет сообщили, что последние два года принимали медицинские препараты или добавки для улучшения их половых функций. Эти препараты могут определенным образом взаимодействовать с другими лекарствами, которые принимают пожилые люди. Потому могут быть и другие преимущества от консультации с врачами по этому вопросу.