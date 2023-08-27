Как влияет секс на здоровье мозга
Источник:Daily Mail
Никто не сомневается, что секс полезен здоровью. Его положительное влияние на функционирование организма доказали многие исследования. Новый же труд ученых показал, что хороший, качественный секс способен улучшать работу мозга.
О выводах ученых пишет Daily Mail, добавляя, что в старшем возрасте для здоровья мозга секс должен быть уже не столь хорошим, как регулярным.
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Детали исследования
В эксперименте приняли участие 1683 человека в возрасте 62 лет и старше. Ученые из колледжа Хоуп, штат Мичиган, США хотели изучить когнитивные баллы, комбинируя оценку шести ключевых областей мозга, включая внимание, память и визуально-пространственные навыки.
Полученные результаты показали преимущества хорошего секса для снятия стресса, а также высвобождением дофамина, его еще называют гормоном удовольствия.
В статье отмечено, что именно стресс препятствует нейронегезу (новому образованию нейронов) в гиппокампе, участок мозга, отвечающий за запоминание.
Польза секса для мозга
Ученые обнаружили, если пожилые люди после 60 живут половой жизнью и она им нравится, доставляет удовольствие, – они будут испытывать снижение стресса, защищающего их от нейрогенеза. Ведь сексуальная жизнь связана с оргазмом, а оргазм высвобождает приток к фамину.
Также исследователи увидели, что та группа пожилых людей (в возрасте от 75 до 90 лет), которая имела любую сексуальную активность (необязательно полноценный половой акт и даже оргазм) хотя бы раз в неделю, в когнитивных тестах получила более высокие баллы за тех, кто за последний год не занимался сексом.Вывод. Ученые резюмировали, что частота половых отношений в пожилом возрасте может способствовать сохранению когнитивного здоровья, поскольку это одна из форм физической активности. А это тоже очень важно, ведь пожилые люди часто ведут малоподвижный образ жизни.