Неочевидные способы, чтобы дожить до 100 лет

27 июля 2023, 09:00
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Чтобы быть среди долгожителей, недостаточно просто не курить, не пить. Долголетие достаточно "требовательно" и хотя, образ жизни важен, но есть еще ряд неочевидных факторов, влияющих на то, будете ли вы жить долго.

Не следует забывать о спорте и регулярном ожидании организма. Если у вас хорошая генетика, это будет плюсом. А будете следовать советам специалистов, шансы дожить до ста лет точно возрастут.

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  • Следите за психическим здоровьем

О психическом здоровье обычно заботятся не так внимательно, как, например, за физической подготовкой, однако оно является важной составляющей продолжительной жизни, считают ученые.

Последние исследования свидетельствуют, что люди с крепким психическим здоровьем имеют более низкий уровень смертности, в частности благодаря снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы укрепить психическое здоровье нужно не так много, достаточно иметь отлаженный режим сна, попробуйте медитировать – это тоже поможет упорядочить мысли и успокоить мозг. Полезной будет когнитивно-поведенческая терапия.
  • Укрепляйте социальные связи

Множество исследований указывают, что крепкие социальные связи полезны для здоровья. Преимущество долголетия имеют не только количество социальных контактов, но и их качество.

Близкие и доверительные отношения помогают минимизировать влияние стресса, что в свою очередь способствует улучшению общего состояния здоровья и долголетия.

  • Не прекращайте учиться

Постоянное обучение и стимулирование умственной деятельности связано с увеличением продолжительности жизни. Умственная активность, связанная с овладением новыми навыками и приобретением знаний. Это помогает поддерживать когнитивное здоровье, эффективно препятствуя возрастному понижению умственных способностей.

  • Предпочитайте растительную диету

Не зря жители "голубых зон" (участки планеты, где самая высокая концентрация долгожителей) придерживаются преимущественно растительной диеты.

Обратите внимание! Продукты, богатые антиоксидантами, клетчаткой и полезными жирами, такими как фрукты, овощи, бобовые и цельное зерно, связаны со снижением риска хронических заболеваний и увеличением продолжительности жизни, подчеркивают Ученые Гарвардского университета.
  • Питайтесь осознанно

Важно не только то, что вы едите, но и то, как вы едите. Примите более медленный и осознанный подход к приему пищи. вам может показаться, что то, как быстро или медленно вы едите, никак не влияет на продолжительность жизни, но это не так.

Осознанность поможет предотвратить переедание, улучшить пищеварение и повысить удовольствие от еды. Большинство людей не принимают во внимание этот аспект здорового образа жизни.

  • Научитесь управлять стрессом

Хронический стресс не только связывают с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, диабетом, но и некоторыми видами рака.

Использование таких методик борьбы со стрессом, как осознанность, йога, медитации, может значительно продлить вашу жизнь.

  • Имейте цель в жизни

Согласно многочисленным исследованиям, наличие цели в жизни связано с низшим риском смертности.

Дело в том, что целенаправленная жизнь способствует укреплению психического здоровья, повышению стойкости к стрессу и здоровому образу жизни. Найдите то, что доставляет вам удовольствие, и следуйте этому в своих действиях и выборе.

  • Заботьтесь о здоровье кишечника

В последние годы учёные все больше обращают внимание на роль и важность состояния микробиому кишечника. Потенциально то, в каком состоянии ваш кишечник – определяет ваше настроение, состояние кожи и риски развития различных заболеваний.

Поэтому важно включить в рацион разнообразные продукты, богатые клетчаткой и ферментированные продукты. Именно они способствуют формированию здоровой микрофлоры кишечника.

  • Заботьтесь о качестве сна

Когда речь заходит о сне в контексте долголетия, мы чаще всего говорим о количестве часов в сутки. Но ученые убеждают, что качество сна не менее важно.

Правильная гигиена сна включает соблюдение постоянного графика и условий сна: важно, чтобы помещение для ночного отдыха было темным и прохладным, так как это может способствовать повышению качества сна и восстановлению сил.

  • Проходите регулярные медицинские осмотры

Регулярные чекапы позволяют выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, а затем – возможность более эффективно проводить профилактические мероприятия или лечение.

Такой подход к здоровью может способствовать увеличению продолжительности и улучшению качества жизни.

Между тем, именно ранняя диагностика рака, заболеваний сердечно-сосудистой системы и т.д. позволяет ежегодно спасать миллионы жизней.

Автор: Анастасія Лукашевська