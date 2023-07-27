Неочевидные способы, чтобы дожить до 100 лет

Чтобы быть среди долгожителей, недостаточно просто не курить, не пить. Долголетие достаточно "требовательно" и хотя, образ жизни важен, но есть еще ряд неочевидных факторов, влияющих на то, будете ли вы жить долго.

Не следует забывать о спорте и регулярном ожидании организма. Если у вас хорошая генетика, это будет плюсом. А будете следовать советам специалистов, шансы дожить до ста лет точно возрастут.

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Следите за психическим здоровьем

О психическом здоровье обычно заботятся не так внимательно, как, например, за физической подготовкой, однако оно является важной составляющей продолжительной жизни, считают ученые.

Последние исследования свидетельствуют, что люди с крепким психическим здоровьем имеют более низкий уровень смертности, в частности благодаря снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Укрепляйте социальные связи

Чтобы укрепить психическое здоровье нужно не так много, достаточно иметь отлаженный режим сна, попробуйте медитировать – это тоже поможет упорядочить мысли и успокоить мозг. Полезной будет когнитивно-поведенческая терапия.

Множество исследований указывают, что крепкие социальные связи полезны для здоровья. Преимущество долголетия имеют не только количество социальных контактов, но и их качество.

Близкие и доверительные отношения помогают минимизировать влияние стресса, что в свою очередь способствует улучшению общего состояния здоровья и долголетия.

Не прекращайте учиться

Постоянное обучение и стимулирование умственной деятельности связано с увеличением продолжительности жизни. Умственная активность, связанная с овладением новыми навыками и приобретением знаний. Это помогает поддерживать когнитивное здоровье, эффективно препятствуя возрастному понижению умственных способностей.

Предпочитайте растительную диету

Не зря жители "голубых зон" (участки планеты, где самая высокая концентрация долгожителей) придерживаются преимущественно растительной диеты.

Питайтесь осознанно

Продукты, богатые антиоксидантами, клетчаткой и полезными жирами, такими как фрукты, овощи, бобовые и цельное зерно, связаны со снижением риска хронических заболеваний и увеличением продолжительности жизни, подчеркивают Ученые Гарвардского университета.

Важно не только то, что вы едите, но и то, как вы едите. Примите более медленный и осознанный подход к приему пищи. вам может показаться, что то, как быстро или медленно вы едите, никак не влияет на продолжительность жизни, но это не так.

Осознанность поможет предотвратить переедание, улучшить пищеварение и повысить удовольствие от еды. Большинство людей не принимают во внимание этот аспект здорового образа жизни.

Научитесь управлять стрессом

Хронический стресс не только связывают с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, диабетом, но и некоторыми видами рака.

Использование таких методик борьбы со стрессом, как осознанность, йога, медитации, может значительно продлить вашу жизнь.

Имейте цель в жизни

Согласно многочисленным исследованиям, наличие цели в жизни связано с низшим риском смертности.

Дело в том, что целенаправленная жизнь способствует укреплению психического здоровья, повышению стойкости к стрессу и здоровому образу жизни. Найдите то, что доставляет вам удовольствие, и следуйте этому в своих действиях и выборе.

Заботьтесь о здоровье кишечника

В последние годы учёные все больше обращают внимание на роль и важность состояния микробиому кишечника. Потенциально то, в каком состоянии ваш кишечник – определяет ваше настроение, состояние кожи и риски развития различных заболеваний.

Поэтому важно включить в рацион разнообразные продукты, богатые клетчаткой и ферментированные продукты. Именно они способствуют формированию здоровой микрофлоры кишечника.

Заботьтесь о качестве сна

Когда речь заходит о сне в контексте долголетия, мы чаще всего говорим о количестве часов в сутки. Но ученые убеждают, что качество сна не менее важно.

Правильная гигиена сна включает соблюдение постоянного графика и условий сна: важно, чтобы помещение для ночного отдыха было темным и прохладным, так как это может способствовать повышению качества сна и восстановлению сил.

Проходите регулярные медицинские осмотры

Регулярные чекапы позволяют выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, а затем – возможность более эффективно проводить профилактические мероприятия или лечение.

Такой подход к здоровью может способствовать увеличению продолжительности и улучшению качества жизни.

Между тем, именно ранняя диагностика рака, заболеваний сердечно-сосудистой системы и т.д. позволяет ежегодно спасать миллионы жизней.