Неочевидные способы, чтобы дожить до 100 лет
Чтобы быть среди долгожителей, недостаточно просто не курить, не пить. Долголетие достаточно "требовательно" и хотя, образ жизни важен, но есть еще ряд неочевидных факторов, влияющих на то, будете ли вы жить долго.
Не следует забывать о спорте и регулярном ожидании организма. Если у вас хорошая генетика, это будет плюсом. А будете следовать советам специалистов, шансы дожить до ста лет точно возрастут.
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- Следите за психическим здоровьем
О психическом здоровье обычно заботятся не так внимательно, как, например, за физической подготовкой, однако оно является важной составляющей продолжительной жизни, считают ученые.
Последние исследования свидетельствуют, что люди с крепким психическим здоровьем имеют более низкий уровень смертности, в частности благодаря снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.Чтобы укрепить психическое здоровье нужно не так много, достаточно иметь отлаженный режим сна, попробуйте медитировать – это тоже поможет упорядочить мысли и успокоить мозг. Полезной будет когнитивно-поведенческая терапия.
- Укрепляйте социальные связи
Множество исследований указывают, что крепкие социальные связи полезны для здоровья. Преимущество долголетия имеют не только количество социальных контактов, но и их качество.
Близкие и доверительные отношения помогают минимизировать влияние стресса, что в свою очередь способствует улучшению общего состояния здоровья и долголетия.
- Не прекращайте учиться
Постоянное обучение и стимулирование умственной деятельности связано с увеличением продолжительности жизни. Умственная активность, связанная с овладением новыми навыками и приобретением знаний. Это помогает поддерживать когнитивное здоровье, эффективно препятствуя возрастному понижению умственных способностей.
- Предпочитайте растительную диету
Не зря жители "голубых зон" (участки планеты, где самая высокая концентрация долгожителей) придерживаются преимущественно растительной диеты.Обратите внимание! Продукты, богатые антиоксидантами, клетчаткой и полезными жирами, такими как фрукты, овощи, бобовые и цельное зерно, связаны со снижением риска хронических заболеваний и увеличением продолжительности жизни, подчеркивают Ученые Гарвардского университета.
- Питайтесь осознанно
Важно не только то, что вы едите, но и то, как вы едите. Примите более медленный и осознанный подход к приему пищи. вам может показаться, что то, как быстро или медленно вы едите, никак не влияет на продолжительность жизни, но это не так.
Осознанность поможет предотвратить переедание, улучшить пищеварение и повысить удовольствие от еды. Большинство людей не принимают во внимание этот аспект здорового образа жизни.
- Научитесь управлять стрессом
Хронический стресс не только связывают с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, диабетом, но и некоторыми видами рака.
Использование таких методик борьбы со стрессом, как осознанность, йога, медитации, может значительно продлить вашу жизнь.
- Имейте цель в жизни
Согласно многочисленным исследованиям, наличие цели в жизни связано с низшим риском смертности.
Дело в том, что целенаправленная жизнь способствует укреплению психического здоровья, повышению стойкости к стрессу и здоровому образу жизни. Найдите то, что доставляет вам удовольствие, и следуйте этому в своих действиях и выборе.
- Заботьтесь о здоровье кишечника
В последние годы учёные все больше обращают внимание на роль и важность состояния микробиому кишечника. Потенциально то, в каком состоянии ваш кишечник – определяет ваше настроение, состояние кожи и риски развития различных заболеваний.
Поэтому важно включить в рацион разнообразные продукты, богатые клетчаткой и ферментированные продукты. Именно они способствуют формированию здоровой микрофлоры кишечника.
- Заботьтесь о качестве сна
Когда речь заходит о сне в контексте долголетия, мы чаще всего говорим о количестве часов в сутки. Но ученые убеждают, что качество сна не менее важно.
Правильная гигиена сна включает соблюдение постоянного графика и условий сна: важно, чтобы помещение для ночного отдыха было темным и прохладным, так как это может способствовать повышению качества сна и восстановлению сил.
- Проходите регулярные медицинские осмотры
Регулярные чекапы позволяют выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, а затем – возможность более эффективно проводить профилактические мероприятия или лечение.
Такой подход к здоровью может способствовать увеличению продолжительности и улучшению качества жизни.
Между тем, именно ранняя диагностика рака, заболеваний сердечно-сосудистой системы и т.д. позволяет ежегодно спасать миллионы жизней.