Себе колите эту "бодягу": Садовый отреагировал на закупку российской вакцины от COVID-19
Мэр Львова Андрей Садовый раскритиковал заявление нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры о закупке российской вакцины.
Об этом Андрей Садовый написал на своей странице в фейсбуке.
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Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в эфире телеканала Newsone 9 октября сказал, что Украина может закупить российскую вакцину от коронавируса.
На это мэр Львова заявил, что львовские больницы не будут принимать участие в этом эксперименте над живыми людьми".
"Слуги" здесь собрались российскую "вакцину" от коронавируса покупать. Пример Медведчука вдохновил? Пока ждем официальную реакцию Минздрава, дам свою позицию – львовские больницы в этом эксперименте над живыми людьми участия принимать не будут. А те, кто продвигают такую идею, могут себе уколоть эту "бодягу" в одно место,
– написал Садовый.
Добавим, что и ученые скептически отнеслись к российской вакцине. Они отмечают, что уровни нейтрализующих антител в исследовании препарата достаточно низкие.