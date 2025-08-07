Последние исследования открывают новые перспективы в лечении и профилактике болезни Альцгеймера. Оказалось, что микродозы лития могут положительно влиять на память, способствовать восстановлению когнитивных функций и помогать мозгу избавляться от белковых "бляшек" – факторов, которые вызывают деменцию и атеросклероз.

Семь лет исследовательской работы ученых Гарвардской медицинской школы обнаружили: снижение концентрации лития в мозге напрямую связано с появлением и прогрессированием болезни Альцгеймера, пишет 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Также на тему Задолго до появления симптомов: обнаружили новый способ диагностики болезни Паркинсона

Выявлять риски болезни можно еще до появления симптомов – достаточно измерить уровень лития в спинномозговой жидкости, крови или использовать современные методы визуализации мозга.

По словам руководителя исследования, профессора Брюса Янкнера, литий в здоровом мозге выполняет ряд критически важных функций: помогает нейронам "общаться", поддерживает целостность миелиновых оболочек, а также стимулирует работу микроглии – клеток, которые очищают мозг от вредных отложений.

Например, опыты на мышах показали: старые животные с повышенным уровнем лития лучше запоминали информацию. У людей также наблюдалась подобная закономерность: больше лития – лучше память.

Как дефицит лития влияет на мозг

Нехватка этого элемента имеет серьезные последствия: в мозге ускоряется образование токсичных белковых скоплений, ухудшается состояние синапсов и миелина, а также снижается способность микроглии расщеплять амилоидные бляшки. В результате нервные клетки теряют способность полноценно взаимодействовать – характерный признак альцгеймеровских изменений.

Исследователи проанализировали более 500 образцов человеческого мозга, определив: естественный (физиологический) уровень лития в мозговой ткани в тысячу раз меньше, чем дозы, которые используются для лечения биполярного расстройства.

Литий оротат возвращает молодость мозга

Особенно интересные результаты дали эксперименты с пищевой добавкой – оротатом лития. Ученые доказали: даже минимальные дозы этого вещества помогли мышам вернуть память до уровня молодых особей. Оротат лития уменьшал накопление амилоида и "клубочков" тау-белка, а также активизировал микроглию для очищения мозга.

Так, исследователи смогли замедлить и даже частично остановить развитие заболевания у животных, восстановив когнитивную деятельность с помощью воссоздания естественной концентрации лития в мозге.

Перспективы для людей

Впрочем, ученые отмечают: пока рано советовать людям принимать литий самостоятельно – его эффективность и безопасность в лечении Альцгеймера еще должны подтвердить клинические испытания. По словам Янгнера, результаты на животных не всегда удается воспроизвести у людей, поэтому нужна осторожность и дополнительные исследования.

Известно, что литий уже давно применяется для терапии биполярного расстройства, а предыдущие наблюдения (например, в Дании) свидетельствуют: люди, которые пьют воду с природным содержанием лития, реже страдают деменцией. Однако это исследование – одно из первых, подробно описывающее механизмы действия лития на различные клетки мозга.

Почему это открытие важно

Сегодняшние препараты для лечения болезни Альцгеймера в основном только облегчают симптомы – например, с помощью антител для связывания амилоидных бляшек или ингибиторов холинэстеразы, которые повышают уровень ацетилхолина. Препарата, который мог бы полностью остановить прогрессирование болезни, пока не существует.

Новое открытие может стать ключом к ранней диагностике и созданию эффективных, доступных методов профилактики и терапии Альцгеймера. По мнению независимых экспертов, использование дешевых и безопасных добавок на основе лития требует скорейшего испытания в клинических условиях.