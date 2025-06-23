Счастливые люди имеют лучшую память

Поддержание высокого уровня психологического счастья может существенно снизить риск ухудшения памяти у людей среднего возраста. К такому выводу пришла международная группа исследователей из Великобритании, США и Испании, проанализировав данные более 10 тысяч человек в возрасте более 50 лет в течение 16 лет.

Все участники исследования в начале не имели признаков деменции. В течение многих лет они регулярно проходили тесты на память, а также заполняли анкеты, где указывали свое субъективное ощущение контроля над жизнью, автономии и удовлетворенности, пишет 24 Канал со ссылкой на Aging & Mental Health.

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Счастье влияет на память

Выяснилось, что люди, которые отмечали высокий уровень психологического счастья, лучше справились с заданиями на запоминание. Причем эта связь сохранялась даже у тех, кто имел симптомы депрессии, что свидетельствует о независимом защитном эффекте счастья.

Хотя влияние уровня счастья на память оказалось не слишком большим, оно было устойчивым. Авторы работы подчеркивают: психологическое благополучие может быть самостоятельным фактором профилактики когнитивных нарушений.

Доктор Амбер Джон из Университета Ливерпуля отмечает, что эти результаты можно использовать для создания программ поддержки психического здоровья и профилактики деменции.

Ученые предполагают, что положительный эффект может быть связан как с биологическими механизмами (например, состоянием сердечно-сосудистой системы), так и с образом жизни. Физическая активность, снижение уровня стресса, полноценные социальные контакты и забота о психическом здоровье – важные составляющие для защиты мозга в зрелом возрасте.