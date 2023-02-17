Болезнь Альцгеймера была диагностирована у самого младшего пациента за всю историю

Неврологи из Китая диагностировали у 19-летнего подростка болезнь Альцгеймера. Он стал самым молодым человеком в мире, у которого было диагностировано это заболевание.

Парень начал ощущать ухудшение памяти примерно в 17 лет, и когнитивные проблемы с годами только усугублялись. Исследование мозга пациента показало сокращение гиппокампа, отвечающего за память, а анализ спинномозговой жидкости показал общие маркеры наиболее распространенной формы деменции.

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Ранние случаи болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера (ХА) часто считают болезнью пожилых людей, и все же случаи с ранним началом заболевания, включающие пациентов до 65 лет, составляют до 10% всех диагнозов.

Почти у всех пациентов до 30 лет болезнь Альцгеймера можно объяснить патологическими генными мутациями, что относит их к категории наследственных. Чем младше человек, когда ему ставят диагноз, тем больше вероятность, что это результат дефектного гена, который он унаследовал.

Однако исследователи из Столичного медицинского университета в Пекине не смогли найти у подростка ни одну из обычных мутаций, ответственных за раннее начало потери памяти, ни каких-либо других подозрительных генов. К этому случаю младшему пациенту с болезнью Альцгеймера был 21 год и у него обнаружили дефектные гены.

История болезни младшего пациента

Никто из семьи 19-летнего парня не имел болезни Альцгеймера или деменции, у подростка также не было других заболеваний, инфекций или травм головы, которые могли бы объяснить его внезапное снижение когнитивных функций.

За два года до его направления на лечение он не мог сосредоточиться на учебе. Чтение также стало для него трудным, кратковременная память ухудшилась. Часто он не мог припомнить событий прошедшего дня и постоянно терял свои вещи.

В конце концов когнитивный спад стал настолько серьезным, что молодой человек не смог окончить среднюю школу, хотя все еще мог жить самостоятельно. Показатель памяти пациента был на 82% ниже, чем у сверстников.

Ученые отметили, что этот случай показывает, что болезнь Альцгеймера не протекает по одному сценарию и намного сложнее, чем они считали ранее.