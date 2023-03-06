Какие полезные виды чая?

Чай – это один из самых популярных напитков в мире. Считается, что зеленый чай особенно полезен здоровью, но на нем этот список не заканчивается.

Кстати, зеленый чай обладает такими же полезными свойствами, как и черный. Единственное существенное отличие – это уровень кофеина: в черном чае его больше. Причина такого неожиданного сходства в том, что зеленый и черный чай ㅡ это листья одного растения. Разница в технологии обработки.

Также на тему: Имбирь все же полезен для иммунитета: результаты исследования

Но мы перечислим менее известные виды чая и опишем их полезные свойства. Возможно, это разнообразит ваши напитки.

Чай матча

Матча – это высококонцентрированный зеленый чай. Его отличает яркий вкус с пикантными нотками. Именно этот чай используется в японских чайных церемониях. Он обладает рядом полезных свойств:

оказывает положительное влияние на обмен веществ. Считается, что он полезен при диабете, сердечных заболеваниях, поддерживает нормальную работу пищеварения и помогает сбросить вес;

может снизить уровень стресса;

повышает концентрацию в результате высокого содержания кофеина;

обладает антиоксидантными свойствами.

Иван-чай

Иван-чай – это растение с фиолетовыми или розовыми цветками и клиновидными листьями. Он быстро растет и распространяется, захватывая территории со скоростью сорняков. Легко выживает в тени и на солнце. Иван-чай – неприхотливое растение.

На Руси его использовали как лекарственное средство. Также мы нашли информацию, что в древности иван-чай добавляли в муку при выпекании хлеба и использовали для приготовления алкогольных напитков.

Затем в течение длительного времени иван-чай приравнивали к садовым вредителям, сорнякам. Напиток имеет кисловатый вкус, его можно пить горячим или холодным.

Случается информация, что иван-чай используют мужчины при проблемах с потенцией. Но нам не удалось найти релевантных исследований, доказывающих пользу иван-чая. Ученые только начали исследовать растение.

Гречневый чай

Гречневый чай считается популярным напитком в Корее, Китае и Японии. Его популярность растет, поэтому часто его можно встретить на полках магазинов и в кафе.

Перед тем как гречка становится чаем, ее шелушат, варят, затем сушат и обжаривают без растительного масла. Вкус гречишного чая ярко выражен и его сравнивают с ореховой выпечкой или овсяным печеньем.

Считается, что гречишный чай помогает:

при отеках ног при варикозной болезни;

улучшить кровообращение;

снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний;

улучшить работу почек при почечной недостаточности. Но пока опыты проводились только на грызунах.

Ромашковый чай

Ромашковый чай – это травяной напиток. Он не содержит кофеина, оказывает успокаивающий эффект и может помочь уснуть. Причина такого эффекта – антиоксидантное вещество, уменьшающее тревожность. Ромашковый чай можно приобрести в аптеке.