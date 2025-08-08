Крупа – это не просто привычный гарнир или завтрак. Это зерновой продукт, полученный из семян различных злаков: пшеницы, овса, ржи, кукурузы, риса и это только начало списка, пишет 24 Канал со ссылкой на Harvard University.

Строение зерна включает три главные части:

Зародыш – настоящий источник полезных жиров, витамина E и антиоксидантов.

Эндосперм – поставщик углеводов и белков.

Оболочка – внешний защитный слой, насыщенный клетчаткой, витаминами группы В, железом, цинком и микроэлементами.

В зависимости от способа обработки зерна, крупы бывают:

Цельнозерновые – практически не обрабатываются, поэтому сохраняют все три части зерна.

Очищенные – в них остается только эндосперм, оболочка и зародыш удаляются.

Обработка зерна необходима для того, чтобы крупа лучше хранилась, была мягче на вкус и легче усваивалась организмом. Правда, некоторые полезные вещества при этом теряются.

Рис

Рис – один из самых известных продуктов в мире: им питается более половины людей на планете. Хотя сортов риса более 100 тысяч, его чаще всего делят на два основных типа:

Белый рис – полностью очищенное зерно, знакомое нам из магазинов и столовых. Он содержит меньше клетчатки, витаминов и минералов, чем бурый рис.

Бурый (коричневый) рис – цельное зерно с оболочкой, что сохраняет максимум волокон и полезных веществ.

Для сравнения (на 100 г):

Белый рис:,6,3–7 _COPY2 1 г белка, 0,3–0,5 г жира, 77–78 г углеводов (клетчатка – 0,2–0,5 г), 349–373 ккал

Бурый рис: 7,1–8,3 г белка, 1,6–2,8 г жира, 73–76 г углеводов (клетчатка – 0,6–1 г), 363–385 ккал

Гречка

Гречка – каша не на каждый вкус и на самом деле не настоящее зерно: это плоды гречки. Обычная гречка – крупнее и мягче, татарская – мельче и терпковата. В гречке нет глютена, зато много белка (11 г на 100 г), клетчатки и антиоксидантов – в частности рутина и кверцетина, которых в татарской гречке еще больше.

Пшеничные крупы

Пшеница знакома нам как основа хлеба и макарон, но из нее получают и разнообразные крупы:

цельнозерновую пшеничную крупу, булгур, полбу, фрике, арнаутку и многие другие.

Кстати, пшенная крупа – это продукт вовсе не из пшеницы, а из другого растения – проса. Манка и кускус – это скорее мука крупного помола, а популярные птитим и орзо – это, по сути, небольшие макароны. Все пшеничные крупы и изделия содержат глютен, поэтому людям с целиакией они противопоказаны.

Ячмень

Ячменные крупы заслуживают отдельного внимания. Дробленое зерно – это ячневая крупа, а если его шлифовать – получим перловку. Хотя перловка проходит обработку, она остается полезной, потому что клетчатка распределена во всем зерне, а не только в оболочке. Важно: и перловка, и ячневая содержат глютен.

Бонус: бета-глюкан из ячменя помогает нормализовать уровень сахара в крови и снижает "плохой" холестерин.

Пшено

Пшенная каша варится из проса. По калорийности (около 356 ккал на 100 г) она похожа на пшеницу, однако содержит больше незаменимых аминокислот. В пшене нет глютена – это отличный выбор для людей с непереносимостью этого белка.

Кукурузная крупа

Из кукурузы получают еще одну интересную крупу – ярко-желтую, с содержанием минералов и антиоксидантов (лютеин и зеаксантин положительно влияют на зрение). Белка здесь меньше, чем в пшенице и гречке, зато продукт – абсолютно безглютеновый.

Насколько полезны крупы

Крупы дают энергию, обогащают витаминами и минералами, но важно знать и о другой стороне: чрезмерное их потребление повышает калорийность рациона и может привести к набору веса. Некоторые злаки содержат фитаты и другие антинутриенты, которые мешают усвоению железа и кальция.

Если разнообразить блюда и есть крупы в меру, они станут отличной частью сбалансированного питания.

Крупы должны быть в рационе, но не должны его монополизировать. Выбирайте различные виды, комбинируйте с овощами, мясом или рыбой, не забывайте о белке. В умеренных количествах крупы действительно делают меню богаче и полезнее.